Dartsgala in Den Bosch met Michael van Gerwen en de klassieker Raymond van Barneveld-Phil Taylor

DEN BOSCH - Michael van Gerwen speelt op woensdag 23 januari in Den Bosch tijdens het evenement Kings of Darts tegen Peter Wright. Het is één van de vijf wedstrijden die dan op het programma staat. Ook de dartsklassieker Raymond van Barneveld-Phil Taylor wordt gespeeld in de Brabanthallen.

Taylor is met pensioen, maar voor King of Darts komt hij speciaal naar Nederland toe. Naast Den Bosch wordt er ook in Enschede (20 januari) en Groningen (22 januari) gespeeld. Drie keer neemt Taylor het op tegen Van Barneveld. De Engelsman heeft zijn Nederlandse tegenstander via Twitter in ieder geval al op scherp gezet. "Ik hoop dat Barney er klaar voor is." Zelf kijkt Van Barneveld in ieder geval enorm uit naar de drie wedstrijden. "Hier heb ik ontzettend veel zin in."

'Pak rammel'

Van Gerwen ziet de drie ontmoetingen met Wright vol vertrouwen tegemoet. Op een promotievideo begint hij nog vol lof over de Schot. "Hij staat al jaren in de top en is één van de meest kleurrijke spelers ooit." Daarna gaat hij met een grote lach op zijn gezicht verder. "Wil je mij hem een pak rammel zien geven? Op 20, 22 en 23 januari spelen we tegen elkaar in Den Bosch, Enschede en Groningen. Dan gaat hij drie keer zijn haren verven om drie keer een pak op zijn broek te krijgen."

Wright, achter Van Gerwen de nummer twee van de wereld, kijkt Mighty Mike wantrouwend aan. "Wat heeft hij gezegd?", vraagt hij lachend. Een antwoord volgt niet, dat komt misschien tijdens de wedstrijden in januari.

Mooie affiches

In totaal worden er iedere avond vijf wedstrijden gespeeld, vijf keer is het Nederland tegen het Verenigd Koninkrijk. Naast Van Gerwen-Wright en Van Barneveld-Taylor staan ook Vincent van der Voort-Glen Durrant, Roland Scholten-Martin Adams en Wessel Nijman-Jarred Cole op het programma.