Meervoudig wereldkampioen kickboksen Robin van Roosmalen: 'Ik ga altijd uit van mijn eigen kracht'

Robin van Roosmalen in duel met Petchpanomrung Kiatmookao in 2017 (James Law/Glory Sports)

DEN BOSCH - Kickbokser Robin van Roosmalen staat net als Rico Verhoeven op 29 september in de ring in de Johan Cruijff Arena. Van Roosmalen verdedigt zijn titel in het vedergewicht en vecht tegen Petchaponomrung Kiatmookao. Die versloeg hij al eens in 2017. Maar van onderschatting is geen sprake: “In mijn sport heb je nooit makkelijke wedstrijden.”

De voorbereiding op het titelgevecht is al in volle gang. “We beginnen meestal tussen de 6 en 8 weken voor het gevecht met de voorbereiding”, zegt Van Roosmalen. “Dat betekent twee keer per dag trainen en een streng dieet volgen.” Dat dieet houdt in: afvallen. Want in het verdergewicht mag je niet meer dan 65 kilogram wegen.

Eigen kracht

‘Pokerface’, zoals Van Roosmalen ook genoemd wordt, kent de sterke punten van zijn tegenstander. “Ik heb al eens eerder tegen hem gevochten. Hij is een typische Thaise vechter, die vooral heel goed kan trappen.” Van Roosmalen geldt als een van de sterkste vechters in zijn gewichtsklasse. De 28-jarige kickbokser is al vier jaar lang wereldkampioen in het vedergewicht. “Ik ga dus ook van eigen kracht uit. Natuurlijk bekijk je video’s van de tegenstander, maar ik ga mijn vechtstijl niet aanpassen.”

Van Roosmalen is naar eigen zeggen een complete, agressieve vechter die goede en harde trappen kan uitdelen. Bij Glory, de grootste kickboksorganisatie ter wereld, vocht ‘The Pokerface’ negentien keer. Zestien duels wist hij daarvan winnend af te sluiten.

In juli van dit jaar zou Van Roosmalen zijn wereldtitel eigenlijk al verdedigen tegen diezelfde Thaise vechter. Maar door een schouderblessure van ‘Pokerface’ ging dat gevecht in New York niet door. “Het ging gewoon echt niet. Het deed veel pijn en ik zou te veel risico nemen als ik wel zou gaan vechten.” De afzegging betekende dat Van Roosmalen in eigen land zijn titel gaat verdedigen. Maar de kickbokser uit Den Bosch haalt geen extra motivatie uit het feit dat de eerdere confrontatie niet door kon gaan. “Motivatie moet uit jezelf komen, en bij mij is dat er altijd.”

PASPOORT

Naam: Robin van Roosmalen

Robin van Roosmalen Bijnaam: Pokerface

Pokerface Geboren in: Den Bosch

Den Bosch Leeftijd: 28 jaar

28 jaar Lengte: 1.69 m

1.69 m Gewicht: 64.7 kg

64.7 kg Glory-record: 16 wins, 3 loses, 0 draws (3 K.O.)

Speciaal

De voorbereidingen op het wereldtitelgevecht verlopen goed voor de 28-jarige Van Roosmalen. “We trainen hard en alles gaat goed.” Over iets meer dan twee weken staat de Bosschenaar in de Johan Cruijff Arena, waar voor het eerst een Glory-evenement wordt gehouden. Maar in Amsterdam heeft Van Roosmalen al vaker gevochten. “Toch blijft het speciaal om in eigen land te vechten. Vrienden en familie kunnen nu gewoon mee, terwijl dat ze vaak voor wedstrijden in het buitenland ’s nachts uit bed moeten om het te kunnen zien.”