Zevende verdachte opgepakt rondom dodelijk schietpartij Kaan S. in Breda

Kaan S. werd in een flat in de Sandenburgstraat doodgeschoten.

BREDA - De politie heeft een zevende verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij waarbij Kaan S. om het leven kwam. Het gaat om een 27-jarige man uit Roermond.

Al eerder werd een man uit Venlo, een vrouw uit Geleen, een vrouw uit Sittard en drie mannen uit Roermond aangehouden, die allen worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Kaan S.

De zevende verdachte is donderdag naar het politiebureau gebracht en zal daar minstens enkele dagen blijven.

LEES OOK: Nabestaanden vermoorde Kaan S. door het lint tijdens rechtszaak, woede door kussende verdachten

Weinig bekend over motief

De 26-jarige S. werd op zondag 8 april doodgeschoten in een flat aan de Sandenburgstraat in Breda. In mei vond de politie het wapen waarmee hoogstwaarschijnlijk het fatale schot werd gelost.

Over het motief van de moord is weinig bekend. Burgemeester Paul Depla van Breda liet eerder weten dat het om een ripdeal zou gaan, maar rectificeerde korte tijd later zijn uitspraak. De politie geeft aan dat ze onverminderd verder gaan met onderzoek.

LEES OOK: 'Hij is dood, wegwezen!' Getuige ziet daders wegrennen na dodelijke schietpartij in Breda