'Het is bijna zelfmoord', in een container de oversteek maken naar Engeland is 'levensgevaarlijk'

MOERDIJK - Het klinkt als een nachtmerrie en dat is het misschien ook wel: in een pikdonkere stalen container opgesloten worden, om de oversteek te maken naar Engeland. "Het is levensgevaarlijk, het is eigenlijk bijna zelfmoord.” Luc Smits, directeur van containeroverslag CCT in Moerdijk, kan er met zijn hoofd niet bij waarom vluchtelingen in een container de oversteek naar Engeland willen maken.

“Bovendien kost het ons als overslagbedrijven en transportsector ook nog eens veel tijd.” Een oplossing lijkt zo 1, 2, 3 niet binnen handbereik. Er waren vorige week twee incidenten met verstekelingen bij containeroverslagbedrijven: in Rotterdam zaten 18 jonge mensen in een container en in Moerdijk werden bij CCT 25 Eritreeërs aangetroffen. “De chauffeur wist echt van niets, stond hier te huilen en hij kon geen kant op”, vertelt Smits.

Uitwerpselen in hoekje

De man belde de politie nadat hij geklop had gehoord. Daarna moest hij 9,5 uur wachten en zijn lading bleek onbruikbaar. “Hij vervoerde chocola en wijn en daar hadden de verstekelingen van gegeten en gedronken”, vertelt de directeur van CCT. “Ook lagen er uitwerpselen in een hoekje van de container.”

Een lange tocht in een stalen container: het is absoluut geen aantrekkelijk vooruitzicht. “Het is op zomerse dagen heel warm in zo’n container. En de zuurstoftoevoer is ook minimaal. Dat moet je echt niet willen.” Je kan stikken als je te lang in zo’n container zit.





Ratten in de val

“Sommige containers staan soms wel tien dagen op onze overslag. En je kan zo’n container niet even van binnenuit opendoen”, legt Smits uit. Mensen zitten eigenlijk als ratten in de val. Het wil er bij hem niet in dat ze dit überhaupt zouden overwegen. “Ze moeten wel heel graag de oversteek willen maken, want dit is zo gevaarlijk.”

De transportsector en de overslagbedrijven doen er veel aan om mensensmokkel en andere illegale praktijken te voorkomen: zo worden de containers verzegeld op het moment dat de lading de fabriek verlaat en zouden er in theorie dus geen mensen in kunnen klimmen. “Maar het is een kat-en-muisspel. De smokkelaars verzinnen steeds wel iets om zo’n verzegeling te saboteren”, verzucht Smits.





Verschil met inklimmers

Mensen die via stalen containers de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk willen maken is redelijk uniek. Volgens de politie zijn er niet eerder verstekelingen in een container aangetroffen. Veel vaker snijden ‘gelukszoekers’ het zeil van een oplegger van een vrachtwagen in en kruipen zo naar binnen, bijvoorbeeld langs de A16 bij parkeerplaats Streepland. Het afgelopen jaar zijn er bij de autoriteiten tweehonderd meldingen van zogeheten inklimmers binnengekomen, laat de gemeente Moerdijk weten.

Burgemeester Jac Klijs van Moerdijk heeft daarom de noodklok geluid en wil dat minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in Moerdijk komt praten over het probleem. "Marechaussee, politie en onze opsporingsambtenaren doen wat ze kunnen, maar ik vind dat we nu stevig moeten doorpakken om te zorgen dat het opdroogt", zei Klijs eerder.

Waterbedeffect

"Maar als je het probleem hier aanpakt, dan verschuift het naar Tilburg, of Bergen op Zoom", verwacht Smits. "Het is het waterbedeffect: druk je hier, dan komt het ergens anders omhoog." Hij hoopt dan ook op een meer structurele aanpak. "Je moet zorgen dat mensen niet meer hier hun geluk komen zoeken."

