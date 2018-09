Beelden van daders liquidatie Dennis Struijk in Bureau Brabant

BEST - Bureau Brabant toont maandag beelden van de liquidatie van Dennis Struijk vorig jaar augustus in Best. Daarbij komen ook de daders in beeld, meldt de politie. Het onderzoeksteam stelt bovendien een aantal onderzoeksvragen in de uitzending waarop het antwoord zoekt.

Struijk werd op donderdag 31 augustus vorig jaar doodgeschoten op de Johannes Klingenstraat na een bezoek aan een kennis. Hij was toen net in zijn auto gestapt. Struijk was op slag dood.

De schutter rent daarna richting de vluchtauto die er met hoge snelheid van door gaat. Op de Vlinderlaan in Son wordt vervolgens een uitgebrand BMW gevonden. De auto werd gestolen in Cuijk.