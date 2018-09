Serieverkrachter in de Kempen: DNA-onderzoek onder 65 mannen levert niets op

VALKENSWAARD - Bij 65 mannen in de Kempen is de afgelopen maanden DNA afgenomen in het onderzoek naar een serieverkrachter. Politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn al jaren op zoek naar een man die tussen 1989 en 2010 in de Kempen twaalf vrouwen zou hebben verkracht of aangerand. Het recente DNA-onderzoek heeft geen match opgeleverd met erfelijk materiaal dat de politie van de verdachte heeft.

Het OM beraadt zich nog steeds over de vraag of er een grootschaliger onderzoek moet komen onder duizenden mannen in Zuidoost-Brabant. Een woordvoerster kan niet zeggen wanneer hierover een beslissing valt.

'Grove werkhanden'

De dader heeft verspreid over elf jaar toegeslagen in Oirschot, Riethoven, Steensel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Hij zou een ‘naar alcohol stinkende man met grove werkhanden’ zijn, zo hebben slachtoffers gemeld. Zijn huidige leeftijd wordt geschat op vijftig; de man zou met een Riethovens of Valkenswaards accent spreken.

De 65 mannen van wie deze zomer DNA is afgenomen, zijn volgens een woordvoerster van het OM geboren tussen 1954 en 1973. Ze wonen in de Kempen of ze hebben er gewoond. Het is niet duidelijk hoe en waar het DNA is afgenomen. Evenmin is bekend of er mannen zijn geweest die medewerking hebben geweigerd. Het DNA-onderzoek was al in gang gezet voordat door een DNA-match de naam van de verdachte in de zaak van Nicky Verstappen bekend werd gemaakt.

Aandacht in Bureau Brabant

Jaren geleden werd bekend dat een coldcaseteam van de politie de verkrachtingszaak in de Kempen heeft opgepakt. Verder hebben de opsporingsprogramma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht er verscheidene keren aandacht aan besteed. Dit heeft vele tips opgeleverd, vooralsnog zonder enig tastbaar resultaat.

