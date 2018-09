Wietplantage gesprek van de dag bij Sportpark Bokt: 'Echt slim is het niet'

EINDHOVEN - Een wietgeur hebben ze nooit geroken en van de wietplantage hebben ze ook niets gemerkt. De senioren die donderdagmorgen aan het tennissen zijn op Sportpark Bokt bij Eindhoven. Een dag ervoor heeft de politie een wietplantage in de bosjes opgerold, vlak buiten het sportpark. De tennissers zijn niet verbaasd: "Je kijkt nergens meer van op in Nederland",

Op een stralende donderdag is er van een wietplantage bij Sportpark Bokt geen spoor meer te bekennen. De plantage met 250 plantje zat verstopt in een kuil van zestien vierkante meter in de bosjes. Medewerkers van de gemeente Eindhoven kwamen de plantage op het spoor tijdens onderhoudswerkzaamheden. Ze zagen een opvallende stroomkabel, die werd gebruikt om stroom af te tappen. Toen ze de kabel volgden kwamen ze uit bij de plantage in de bosjes.









Niet zo slim

Van de Tennisvereniging Bokt is er illegaal water afgetapt voor de wietkweek, zegt tennisser Mat Melis: "Van het aftappen van die stroom merk je niets. Ik heb vroeger bij een nutsbedrijf gewerkt en weet er dus wel wat vanaf. Op zo'n sportpark is zo een groot vermogen aan stroom, dat beetje dat wordt afgetapt dat merk je niet. Maar aangezien hier zoveel mensen komen is het wel een vreemde plek voor een wietplantage. Echt slim is het niet, dit moest natuurlijk een keer uitkomen". .

Een andere tennisser vindt het een slechte zaak, een wietplantage bij een sportpark: "Zeker omdat hier zoveel jeugd komt sporten". Die hebben gedacht, dat wordt nooit gevonden in de bosjes, meent een andere sportieve senior".

De politie heeft nog geen idee wie er achter de wietplantage bij het sportpark zit. Dat wordt onderzocht, laat een woordvoerder weten.