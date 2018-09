Ongelukkenregen op A67, files blijven verkeer tussen Belgische grens en Eindhoven teisteren

DUIZEL - Het verkeer op de snelweg A67 heeft donderdagmiddag tussen de Belgische grens en Eindhoven veel last van files. Ze zijn het gevolg van een aantal ongelukken waarbij zes vrachtwagens en drie auto’s betrokken waren. Eén van de inzittenden van de auto's is naar een ziekenhuis gebracht.

Eén van de vrachtwagens vervoerde gloednieuwe auto’s. Hiervan zijn er twee beschadigd geraakt toen het voertuig waarop ze staan bij Duizel in botsing kwam met andere trucks.



File van negen kilometer

Een eind verderop, ter hoogte van Veldhoven, botsten twee vrachtwagens op elkaar. De toedracht van de aanrijdingen, die rond kwart over drie gebeurden, is onbekend. Tegen kwart over vijf, toen de filedruk leek af te nemen, ontstond er weer een ongeluk met een botsing en dat leidde tot een file van elf kilometer tussen de grens met België en Eindhoven. Het verkeer werd daarvoor al over de vluchtstrook geleid of geadviseerd om te rijden via Breda. Elders op de snelwegen rondom de stad bleef het in de avondspits eveneens extra druk door ongelukken.