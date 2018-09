'Situatie in Moerdijk dreigt uit de hand te lopen', SP en PvdA stellen Kamervragen

MOERDIJK - Er moet heel snel iets gedaan worden aan de vele vluchtelingen die in de gemeente Moerdijk via het inklimmen in vrachtwagens proberen Engeland te bereiken. "De situatie dreigt uit de hand te lopen", stellen het Bredase Tweede Kamerlid Attje Kuijken (PvdA) en Kamerlid Jasper van Dijk (SP). Ze gaan daarom Kamervragen stellen aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

"We zien dat mensensmokkelaars steeds schaamtelozer worden en dat sommige migranten bereid zijn absurde risico’s te lopen. Voor veel vrachtwagenchauffeurs levert dat enorm veel stress op", zegt Kuiken. Vorige week werden er nog op één dag 32 verstekelingen aangetroffen in Moerdijk. De reis is niet alleen gevaarlijk voor de vluchtelingen, maar ook ontzettend vervelend voor de onwetende chauffeur die ze bij zich heeft.

"Ik ben dan ook erg benieuwd wat het plan van aanpak van de minister voor deze problematiek is", zegt Van Dijk. Volgens hem is dit namelijk niet alleen het probleem van de gemeente Moerdijk. "Het is groter dan dat. De minister moet uitzoeken wat de gemeente en de politie nodig hebben om dit aan te pakken."

Albanezen

Volgens de gemeente Moerdijk waren er dit jaar er al tweehonderd meldingen binnengekomen over zogenoemde ‘inklimmers’. Meestal zijn het Albanezen die in een vrachtwagen naar Engeland proberen te komen. Ze wachten in het maisveld naast de A16 bij parkeerplaats Streepland tot het donker wordt. Dan proberen ze een vrachtwagen in te klimmen door aan de bovenkant het zeil van een oplegger in te snijden.

Dat inklimmen is strafbaar, maar hier 'zijn' is dat niet. Albanezen mogen met hun paspoort namelijk drie maanden als toerist in ons land blijven. Als ze niets strafbaars doen, maar gewoon hier rondlopen kan de politie daar niets tegen doen. "Toch wil ik graag weten van de minister weten of hier geen mogelijkheden zijn om deze Albanezen aan te pakken", zegt Van Dijk.

'Minister moet zelf komen'

Burgemeester Jac Klijs van Moerdijk liet eerder al weten een brief te hebben gestuurd aan de minister met de vraag om in Moerdijk over het probleem te komen praten. Dat gesprek lijkt er op korte termijn niet in te zitten. Hij stuurt eerst een aantal medewerkers van het ministerie Justitie en Veiligheid langs. "Hij moet gewoon zelf poolshoogte nemen", vindt Van Dijk.

Eind augustus stelde de PVV ook al Kamervragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, over de problemen met inklimmers in vrachtwagens. Die zijn nog niet beantwoord.