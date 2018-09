Kinderen krijgen radioles van Giel Beelen: 'Dit is heel gaaf om mee te maken'

TILBURG - Kinderen op basisschool De Vijf Hoeven maakten donderdag een live radio-uitzending met Giel Beelen. Maar ook Rob Janssen (3FM), Amber Brantsen van de NOS en Koen Wijn van Omroep Brabant gaven les op de school in Tilburg.

De Vijf Hoeven in Tilburg is sowieso een bijzondere school omdat het een echte radiostudio heeft. De studio is het geesteskindje van leraar Tjeerd van den Elsen. Hij zet radio in om de taalvaardigheid van kinderen te verbeteren.

“Ik werkte al eerder voor Kidsradio van de Efteling, heb een liefde voor radio. De school staat in een kansarme wijk waar veel taalachterstand is. Hoe kun je kinderen motiveren voor taal? Ik heb mijn liefde voor radio hiermee proberen te combineren", legt Tjeerd uit.





Achter het mengpaneel in de studio zit Marit. “Als er een interview is, zet ik de microfoons open en ik start de jingles en de muziek. Ik vind het superleuk, want je leert allemaal extra taal door radio. Dat is leuker dan met boeken.”





En dat radio maken superleuk is, merk je vooral bij Ruby. Ze zou dan ook later bij de radio willen werken. “Ik vind het heel leuk om te praten en ook voor mensen iets te doen waar ze blij van worden", vertelt ze.





Donderdagmiddag was er vanuit de school een live-uitzending met onder anderen Giel Beelen (Veronica). “Ja, dat is wel vet”, vertelt Berin. “Want die is heel bekend”, zegt Iris. “Dat is wel heel gaaf om mee te maken.”