Jongeren met kater op school geen uitzondering in Zuidoost-Brabant, zegt GGD

SOMEREN - Het Varendonck College in Someren en Asten is niet de enige school in Zuidoost-Brabant waar leerlingen ’s ochtends met een kater in de klas zitten. Dit zegt Elly van den Dobbelsteen van de GGD Brabant-Zuidoost. Ze is blij dat de schoolleiding het probleem heeft aangekaart en dat ze scholieren blaastesten wil laten afnemen.

De gemeente Someren laat weten dat ze het initiatief eveneens omarmt. Verder meldt een woordvoerster dat tijdens de aanstaande kermis in Someren, eind deze maand, twee extra boa’s zullen worden ingezet. Zowel de GGD als de gemeente vindt het belangrijk dat het probleem breed wordt aangepakt. Op en door scholen, maar ook en vooral door ouders en andere volwassenen, zo voegt de sectormanager van de GGD eraan toe.



Brief naar ouders

Eerder deze donderdag werd bekend dat er bij het Varendonck College steeds vaker leerlingen met de naweeën van een weekend vol alcoholische drank in de klaslokalen zitten. De schoolleiding vindt dit een kwalijke ontwikkeling. Ze heeft woensdag ouders van de leerlingen vanaf de derde klas een brief gestuurd om hiervoor aandacht te vragen. Ook is gewezen op de testen. Die zijn nog niet ingezet, maar de directie wil wel van die mogelijkheid gebruik maken wanneer ze vermoedt dat een leerling beschonken op school is gekomen.



'Blaastest als statement'

"De school heeft ons via onze jeugdverpleegkundige en de jeugdarts geïnformeerd", vertelt Van den Dobbelsteen. "Ook heeft de directie ons bijgepraat over de blaastest, al weet ik niet om wat voor soort test het gaat. Ik vind het een heel creatief idee en prima dat ze deze aanpak als statement gebruikt. Er is immers sprake van een buitenproportioneel situatie, die iedereen aan het denken moet zetten. Ouders, maar ook andere volwassenen. Zij moeten beseffen dat ze met hun gedrag een bepaalde norm neerzetten. Laten we hopen dat hiermee gesprekken op gang komen."



Het drankpatroon in Zuidoost-Brabant, waar alcohol meer dan elders in de provincie een grotere rol speelt, was jaren geleden aanleiding voor 'Laat je niet flessen.' Dit project begon eind 2006 met als doel het overmatig alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. De initiatiefnemers wilden onder meer bereiken dat jongeren niet meer zo makkelijk aan drank kunnen komen. Aan het project namen alle 21 de gemeenten en diverse instellingen in Zuidoost-Brabant deel.

'Verantwoordelijkheid nemen'

Het project heeft zijn nut bewezen, meent Van den Dobbelsteen. Volgens haar schuift de leeftijd waarop 'de jeugd' begint met het drinken van het eerste biertje of shotje steeds verder op. Ze beseft echter ook dat jongeren de verleiding niet altijd kunnen weerstaan. "Drank is nog steeds makkelijk te koop en bovendien hebben ze te maken met een groepsdruk. Belangrijk is nu dus dat iedereen alert blijft en zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat is ook de gedachtegang achter ons nieuwe project om het gebruik van drugs onder jongeren te beteugelen."