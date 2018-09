Veroorzaker van ongeval rijdt door, tweetal raakt gewond in Oosterhout

De rode Volkswagen kwam in botsing met de Mercedes. (Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision)

OOSTERHOUT - Twee mensen zijn donderdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Beneluxweg in Oosterhout. Op de kruising met de Vondellaan draaide een auto plotseling de weg op. Twee auto's kwamen daardoor in botsing met elkaar. De veroorzaker van het ongeluk is doorgereden.

De Mercedes moest uitwijken voor de auto die plotseling de weg opdraaide. De auto reed tegen een vluchtheuvel aan en botste vervolgens op een rode Volkswagen. De veroorzaker van de botsing is doorgereden.

Twee inzittenden van de rode Volkswagen zijn met onbekend letsel met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de Mercedes kwam met de schrik vrij.

Onbekend voertuig

De politie heeft de verhalen van de betrokkenen genoteerd en gaat onderzoek doen.