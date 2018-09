De transferzomer van PSV, Willem II en NAC: 'Komt het er allemaal uit dit jaar?'

EINDHOVEN - Met een complete selectie werken de eredivisieclubs toe naar speelronde vijf in de eredivisie. Nadat de transfermarkt dicht ging, vlogen de internationals weg om wedstrijden voor hun land te spelen. Nu ze terug zijn kunnen de trainers met een volledige groep - de blessuregevallen buiten beschouwing gelaten - aan de slag. Kijkend naar de samengestelde selecties van de Brabantse eredivisieclubs: wie heeft afgelopen zomer de beste (transfer)zaken gedaan?

"PSV kan terugkijken op een goede transferperiode. John de Jong heeft in zijn eerste transferwindow veel zaken gedaan en de uitkomst daarvan is een compliment waard", zegt clubwatcher Joost van Erp. "Met Nick Viergever, Denzel Dumfries en José Angeliño zijn er drie spelers voor de basis gehaald. En je mag aannemen dat Érick Gutiérrez de vierde in dat rijtje zal worden."

"In totaal werd er 33,5 miljoen euro uitgegeven deze zomer en kwam er 19 miljoen euro binnen. Tel daar de inkomsten van de Champions League bij op en je kunt stellen dat PSV het financieel en sportief prima heeft gedaan.”

Willem II was actief op de transfermarkt. "En het heeft enkele opvallende namen naar Tilburg gehaald", zegt Willem II-watcher Fabian Eijkhout. "Naast een aantal relatief onbekende spelers kwamen ook jongens als Donis Avdijaj, Vurnon Anita en Aras Özbiliz. In combinatie met het behouden van Fran Sol staat er een mooie basis voor een leuk seizoen. Alleen het gebrek aan een echte tweede spits, die er meteen staat als het moet, kan wel voor hoofdpijn zorgen bij trainer Adrie Koster."

NAC-watcher Job Willemse vindt het lastig te zeggen, vooral omdat er weer een aantal Manchester City-huurlingen zijn neergestreken in Breda. ". Het is afwachten hoe zij gaan spelen. Luka Ilic is een speler die al wel in de eerste weken heeft laten zien dat hij wel degelijk kan voetballen en ook van Paolo Fernandes weten we dat hij een balletje kan trappen. Maar de vraag is: komt het er ook allemaal uit dit jaar? Hoe lang hebben de huurlingen nodig om te aarden bij NAC?"

Wat is de meest belangrijke aanwinst van deze zomer?

PSV haalde een aantal nieuwelingen, maar de belangrijkste? "Het is wat vreemd om na een paar weken al te spreken over de belangrijkste aanwinst. Nick Viergever, Denzel Dumfries en José Angeliño hebben het stuk voor stuk goed gedaan in de eerste weken bij PSV. Ze hebben zich in de basis geknokt en zijn daar niet meer uit verdwenen. De verwachtingen rond Érick Gutiérrez zijn hooggespannen. De verhalen over hem zijn mooi en vrijwel allemaal positief. Ik ben heel benieuwd hoe zijn komst naar Eindhoven gaat uitpakken. Stel me de vraag over de beste aankoop in januari nog maar een keer."

"De belangrijkste aanwinst is Donis Avdijaj, als je dat op voorhand kan zeggen", zegt Eijkhout. "De international van Kosovo kwam transfervrij over van Schalke 04. Naast aanvallende kwaliteiten brengt hij ook passie en een bepaalde vorm van gif. Het levert hem soms onnodige kaarten op, maar het zet de ploeg ook op scherp. En dat kan Willem II soms wel gebruiken."

Willemse noemt - na de transfersoap rondom Arijanet Muric - de van Ajax gehuurde Benjamin van Leer. "Een solide doelman met al de nodige eredivisie-ervaring die bij Roda JC heeft laten zien wat hij kan. Bij Ajax heeft Van Leer op een hoog niveau getraind en dus zal hij alleen maar beter zijn geworden. Een jongen met ervaring en die Nederlands spreekt, met Van Leer heeft NAC een goede slag geslagen."

Van wie is het belangrijk dat hij niet vertrokken is?

"Jeroen Zoet is de beste doelman van de eredivisie. Hij is zelden op een foutje te betrappen en zorgt voor rust bij PSV achterin. Het is goed dat hij zijn contract heeft verlengd", legt Van Erp uit. "Ik denk niet dat PSV snel een keeper had gevonden met meer kwaliteit. Zoet is bovendien een populaire jongen bij de achterban. Om meerdere redenen is het dus goed dat hij is gebleven. Ik hoop dat hij zich in de Champions League weet te onderscheiden, straks. Hij zal het in het miljardenbal ongetwijfeld druk krijgen.”

Bij Willem II is deze vraag een open deur. "Wanneer vertrekt Fran Sol en welke club haalt hem? Dat waren de vragen die gesteld werden in Tilburg. De optie blijven was eigenlijk lang niet aan de orde. Toch is de Spaanse spits gebleven. En dat mag op zijn minst opmerkelijk worden genoemd. Hij scoorde vorig seizoen zestien keer en was enorm belangrijk voor de Tricolores. Dat Sol nog in het rood-wit-blauw speelt is heel belangrijk voor trainer Adrie Koster en zijn ploeg."

Bij NAC is het niet makkelijk om een naam te noemen, omdat de belangrijkste spelers vertrokken. Als Willemse toch iemand moet kiezen, is het Arno Verschueren. "De jonge Belgische middenvelder annex rechtsback zou volgens technisch directeur Hans Smulders in de belangstelling hebben gestaan van verschillende buitenlandse clubs. Maar hij is bij NAC gebleven en dat is goed voor de ploeg van Mitchell van der Gaag."

Wie gaat in vergelijking met vorig seizoen het meest gemist worden?

Van Erp is duidelijk: "Marco van Ginkel was een belangrijke schakel in het kampioenselftal van vorig seizoen. Het is te hopen dat hij goed weet te herstellen van de operatie aan zijn knie. Dat is gewoon een hele vervelende blessure."

"Als middenvelder was Ben Rienstra vorig seizoen goed voor tien treffers, bovendien was hij aanvoerder van Willem II. Hij had al de nodige ervaring. Hij zal gemist worden, al zijn er prima vervangers aangetrokken", geeft Eijkhout aan.

In Breda zal nog regelmatig gedacht worden aan twee Spaanse spelers. "Angeliño en Manu García zullen het meeste gemist worden in het Rat Verlegh Stadion. De twee Spanjaarden waren afgelopen seizoen ongelooflijk belangrijk voor NAC. Angeliño met zijn fenomenale traptechniek en doorzettingsvermogen aan de linkerkant van het veld, en Manu García met zijn dribbels en inzicht op het middenveld."