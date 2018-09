Honderden knaagdieren en parkietjes gered uit ernstig vervuilde hokken: 'Het stonk als een bunzing'

BREDA - Inspecteurs van de Dierenbescherming hebben donderdag ruim honderd knaagdieren en parkietjes gered. De dieren zaten opgesloten in ernstig vervuilde hokken. Voor een paar dieren kwam de hulp van de inspecteurs te laat.

De dieren zaten allemaal opgesloten in een klein gebouwtje in de achtertuin van een 46-jarige man uit Brabant. De Dierenbescherming wil niet zeggen waar dit zich precies heeft afgespeeld. Het is in ieder geval in een gemeente in West-Brabant.

De vogels, eekhoorns, degoes en woestijnratjes zijn naar speciale opvangadressen gebracht. "Het stonk er als een bunzing", zegt een inspecteur van de Dierenbescherming.

Op de vingers getikt

De 46-jarige man die de dieren in zijn achtertuin hield, is geen onbekende van de inspecteurs. Hij is al eerder door de Dierenbescherming op de vingers getikt. "Twee jaar geleden hebben we de man aangesproken", zegt een van de inspecteurs.

Al ruim dertig jaar levert hij knaagdieren aan dierenwinkels. Volgens de inspecteur kwamen er meldingen binnen dat het niet goed ging met de verzorging. Tegen de eigenaar wordt proces-verbaal opgemaakt.