Walter maakt jaarlijks zo'n 25 ton chocolade in zijn Eindhovense fabriekje

EINDHOVEN - Het is donderdag de Internationale Dag van de Chocolade. Als bourgondische provincie kunnen we dan niet achter blijven. En dus vroegen we chocolatier Walter Verhoeks (55) uit Eindhoven om wat Brabantse lekkernijen te maken.

"Hier is het elke dag chocodag", lacht Walter, die al ruim dertig jaar een fabriekje heeft in Eindhoven: Hilfrawa. Jaarlijks maakt hij zo'n 25 ton chocolade. "Dit is echt mijn kinderdroom. Ik kan heel de dag spelen met chocolade."

Voor Omroep Brabant maakte hij twee keer de letter B, wat bonbons en een champagnefles met Brabant erop. En zo kwamen die lekkernijen tot stand:

