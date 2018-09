Hulp bij schulden door gemeenten moet beter: 'Het probleem is enorm'

EINDHOVEN - De hulpverlening van gemeenten voor mensen met schulden moet beter. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale ombudsman dat donderdag naar buiten is gekomen. En die hulp is voor veel Brabanders juist hard nodig. In de provincie zijn er ongeveer 130 duizend huishoudens die te maken hebben met problematische schulden of in ieder geval risico lopen om erin terecht te komen.

Volgens ombudsman Reinier van Zutphen vallen er nog te veel mensen uit tijdens de eerste ontmoetingen met hulpinstanties van de gemeente. Zo zien veel schuldenaren onder anderen op tegen de strenge voorwaarden die aan schuldhulp vastzitten. Ze moeten vaak van een heel klein budget rond zien te komen.

Daarnaast krijgen zelfstandigen volgens de ombudsman te vaak de deksel op de neus als ze op zoek gaan naar schuldhulp. En hij noemt het zorgelijk dat bijna de helft van de gemeenten die meewerkten aan het onderzoek geen precieze cijfers konden geven over de omvang van het probleem.





'Problematiek is enorm'

René Peters (CDA), oud-wethouder in Oss en Tweede Kamerlid, houdt zich al lang bezig met de schuldenproblematiek en herkent het beeld dat er nog veel fout gaat. "De schuldenproblematiek is enorm. We geven jaarlijks miljarden uit om mensen te begeleiden, maar het is niet effectief."

Hij vindt dat de hulpverlening toegankelijker moet worden gemaakt: "Eén op de drie mensen kan niet terecht bij de hulpverlening om verschillende redenen. Voor zzp'ers is dat extra ingewikkeld. Ze hebben vaak een heleboel verschillende schuldeisers en krijgen ook nog van verschillende klanten geld." Te ingewikkeld om nog te overzien, vinden sommige gemeenten. En dan kan het voorkomen er wordt geëist dat zzp'ers eerst hun bedrijf opzeggen - en dus hun broodnodige inkomen - voordat ze geholpen worden. Peters: "Dan moeten ze hun beginnende inkomen inruilen voor de bijstand. Dat is niet de bedoeling, maar het gebeurt soms wel."

Volgens Peters is het voor gemeenten ook zeker niet makkelijk om de hulpverlening goed te regelen. "Als mensen eenmaal in de hulpverlening zitten, duurt het heel lang voordat ze in de schuldsanering komen. Dat komt omdat schuldeisers vaak gewoon niet reageren op voorstellen van de gemeente. Het kost de gemeente heel veel tijd om daar steeds achteraan te gaan." Hij stelt daarom voor om hier een wettelijk termijn voor in te stellen waarop schuldeisers moeten reageren.

Stappen in de goede richting

Hoewel er nog veel te verbeteren valt, concludeert de ombudsman in zijn rapport ook dat gemeenten wel positieve stappen hebben gemaakt in hun aanpak. Peters: "Ze doen hun stinkende best. Maar we hebben de regels met elkaar zo ingewikkeld gemaakt dat we de problemen niet echt oplossen. Daar moeten we iets aan doen."