Jolanda zit al acht jaar flink in de schulden: 'Het is echt heel veel geld'

LOON OP ZAND - Grote schulden, het is een probleem dat een deel van de Brabanders raakt. Waarschijnlijk hebben ongeveer 130.000 Brabantse huishoudens in meerdere of mindere mate te maken met problematische schulden. En dat is vaak geen pretje, weet Jolanda (26) uit Loon op Zand, die al acht jaar heel diep in het rood staat en nu uit het schuldenmoeras probeert te klimmen.

"Ik was jong en onbezonnen en kocht dingen op afbetaling", vertelt Jolanda, die niet met haar echte naam genoemd wil worden. "Dat gaat zo makkelijk zonder dat je gecontroleerd wordt. Voor ik het in de gaten had, lag er al een flinke berg." Ze heeft niet aan iedereen in haar omgeving verteld over haar schulden. "Ik schaam me niet, maar het is wel heel persoonlijk. Ik heb liever niet dat iedereen dit weet."

Veel geld

Hoe hoog haar schuld precies is, weet Jolanda niet. Maar het gaat om een bedrag met veel nullen. "Ik heb geen flauw idee. Ik weet wel dat het geen vijfduizend euro is. Het is echt veel geld."

Ongeveer anderhalf jaar geleden besloot ze hulp te zoeken omdat ze er niet meer uitkwam. Ze heeft nu een bewindvoerder de controle over haar financiën overgenomen. "Die neemt je schulden over en je moet ze dan een vast maandelijks bedrag betalen."

Zeventig euro per week

Nu moet ze rondkomen van een toelage van zeventig euro per week. En dat is puzzelen. Zeker omdat Jolanda inmiddels een zoontje heeft van tien maanden.

"Vooral in het begin was het echt verschrikkelijk. Je hebt niks op je rekening, en als je een keer iets extra's nodig hebt dan moet je altijd toestemming vragen." Dat leidde aanvankelijk tot veel ruzie's met haar bewindvoerder: "Als je een keer bijvoorbeeld nieuwe kleertjes wil kopen is dat heel lastig. Dat gaat vaak niet."

Na jaren van stress gaat het inmiddels wel beter. "Ik heb me er bij neergelegd dat het niet anders is. En we hebben familie om te helpen als het echt moet." Over drie jaar hoopt Jolanda helemaal schuldenvrij te zijn.