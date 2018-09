Man neergestoken na drugsruzie op parkeerplaats in Eindhoven

EINDHOVEN - Op een parkeerplaats aan de Fuutlaan in Eindhoven is een man neergestoken. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een ruzie over drugs.

Nadat de man werd neergestoken, strompelde hij richting de Tramstraat. Daar zag een voorbijganger de man en belde de politie. De politie is begonnen met een onderzoek naar de steekpartij.

Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos en de politie bekijkt camerabeelden uit de buurt om hem op te sporen.