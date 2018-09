De weg van Jeffrey Herlings naar MXGP-succes: een auto-ongeluk, zware blessures en drie wereldtitels

OPLOO - Zonder gekke gebeurtenissen of een zware valpartij wordt Jeffrey Herlings zondag wereldkampioen in de MXGP. Na drie wereldtitels in de MX2-klasse wacht nu de titel in de koningsklasse van de motorcross. De voorsprong op eerste achtervolger Antonio Cairoli is groot, in de laatste vier manches van het seizoen hoeft Herlings nog maar vijf punten te pakken. Met een nieuwe wereldtitel in zicht is het een mooi moment mo nog eens terug te kijken op de drie wereldkampioenschappen in de MX2.

2012 - Eerste wereldtitel MX2

Nadat Herlings in de jeugd al veel titels pakte, kwam zijn echte doorbraak in 2008 toen hij Nederlands, Europees en wereldkampioen werd in de 85cc-klasse. Een jaar later maakte hij de overstap naar de MX2. Al op vijftienjarige leeftijd debuteerde hij in het wereldkampioenschap in de MX2-klasse, in Bulgarije. Een paar weken later won hij in Valkenswaard zijn eerste Grand Prix. Nadat Herlings in 2011 tweede was geworden in het eindklassement, volgde in 2012 zijn eerste wereldkampioenschap in de MX2.

De in Oploo wonende Herlings kende een goed jaar, maar een auto-ongeluk leek een streep te zetten door zijn wereldtitel. Herlings was betrokken bij een auto-ongeluk. De auto waarin Herlings zat reed in Moskou op een stilstaande vrachtwagen. Gevolg? Een hersenschudding, gekneusde schouder en gebroken rib. Twee weken later won hij 'gewoon' de GP van Tsjechië. En iets meer dan een maand na die zege kroonde Herlings zich tot wereldkampioen.







2013 - Tweede wereldtitel MX2

Een jaar na zijn eerste wereldtitel in de MX2 werd Herlings weer wereldkampioen. "Het is minder emotioneel dan de eerste keer, maar het blijft heel bijzonder", zei Herlings nadat hij in Tsjechië de winst in het kampioenschap veilig wist te stellen. The Bullet noemde het een 'droomseizoen'. "







2016 - Derde wereldtitel MX2

Eigenlijk was het een kwestie van tijd voor Herlings zijn volgende MX2-titel zou pakken. Het duurde langer dan velen hadden gedacht. Er was zelfs even een kans dat Herlings nooit meer juichend over de finishlijn zou rijden, hij dacht aan stoppen. Bij een liefdadigheidsevenement in België brak Herlings in 2014 zijn been toen hij van de motor viel. Daarna liep hij een infectie op, die vermoedelijk werd veroorzaakt door de aanwezigheid van metaal in zijn gebroken been. “Dat was zo’n zware infectie dat de dokters er bijna schrik van kregen. Het was afwachten of ik weer gezond zou worden."

“Ik heb lang getwijfeld of ik wilde doorgaan, maar ik heb toch doorgezet. Twaalf maanden later kon ik weer een titel bijschrijven", zei Herlings in 2016. Het jaar van zijn derde MX2-titel. De opluchting was groot toen Herlings zijn derde MX2-titel pakte. "Eindelijk. Misschien had ik nu al vijf wereldtitels moeten hebben, maar ik heb veel pech ondervonden. Ik ben blij dat ik deze wel heb kunnen binnenhalen.”







2017 - Debuut MXGP

Na zijn derde wereldtitel in de MX2 maakte Herlings de overstap naar de MXGP. Kenners waren het er over eens. Als Herlings geen blessures oploopt, kan hij ook in de koningsklasse grote successen boeken. Maar het duurde niet lang voordat Herlings door een blessure aan de kant stond. Hij brak zijn middenhandsbeentje, nog voor het seizoen echt begon.



Met veel pijn begon hij aan zijn debuutjaar. Het werd niet wat hij ervan gehoopt had, maar ondanks de pech eindigde hij het seizoen als tweede achter wereldkampioen Antonio Cairoli. In het slot van het seizoen liet Herlings zien dat hij - mits fit - minstens zo goed is als Cairoli.

2018 - Eerste wereldtitel MXGP als verjaardagscadeau?

Cairoli, ploeggenoot van Herlings, ging dit jaar op jacht naar wereldtitel nummer tien. Alles wijst er echter op dat Herlings zijn vierde wereldtitel pakt, Cairoli staat op grote achterstand. "Aan een zestiende plek in de eerste manche hebben we al genoeg", zegt de beste motorcrosser van Nederland in aanloop naar de GP in Assen.

Door een gebroken sleutelbeen ontbrak Herlings dit seizoen in één Grand Prix. In de andere zeventien wedstrijden, met in totaal 34 manches, eindigde hij 29 keer als eerste, vier keer als tweede en één keer als derde. Zijn eerste MXGP-titel lijkt Herlings, net 24 jaar oud, dus niet te kunnen ontgaan.