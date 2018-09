Man zwaait met wapen in buurt van kinderen

BERGEN OP ZOOM - De politie heeft donderdagavond aan de Heiningen in Bergen op Zoom een man aangehouden die kort ervoor met een pistool zwaaide. Kinderen zagen dit en waarschuwden hun ouders. Die alarmeerden de politie. De melding werd direct serieus genomen: er werd zelfs extra hulp opgeroepen.

Het bleek om dezelfde man te gaan die op 9 september in dezelfde omgeving was aangehouden. Ook toen had hij een wapen op zak. De arrestatie die zondagmiddag lukte pas nadat een agent een waarschuwingsschot had gelost.

Kogelwerende vesten

De melding donderdagavond kwam om kwart over zes binnen. Agenten trokken hun kogelwerende vesten aan en spoedden zich naar de Heiningen waar de man was gesignaleerd. Ondertussen werden gespecialiseerde diensten opgeroepen om ook naar Bergen op Zoom te komen.

Bij aankomst bleek dat de 52-jarige verdachte een woning was binnen gegaan. Toen de politie de omgeving afgezet had en op de aanhoudingsspecialisten wachtte, kwam de man naar buiten. De man kon direct ingerekend worden. Hij had op dat moment geen wapen bij zich. Mogelijk ligt dat in zijn huis, dat door de politie zal worden doorzocht.