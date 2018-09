'Hallo Facebookvriendjes! Ooh, let's go!', dj Jantje (28) uit Zundert verovert internet

ZUNDERT - Hij droomt van grote zalen en enorme dancefestivals: dj Jantje uit Zundert. Vijftien jaar geleden werd Jan Roovers verliefd op het vak toen hij met zijn vader naar de lokale omroep ging. Nu is de ster van de 28-jarige inmiddels rijzende op sociale media.

"Er is niets mooiers dan mensen blij maken met muziek", glundert Jan vanachter zijn set in de garagebox bij zijn huis. Hij draait al jaren op feesten en partijen maar nu heeft zijn carrière dus een nieuwe dimensie gekregen.



Elke derde donderdag van de maand gaat hij live via zijn Facebookpagina en praat hij een uur lang muziek aan elkaar. Het idee werd eigenlijk geboren toen het niet zo goed ging met Jan.



Het Facebookidee kwam van zijn vriendin

"Ik zat in de put. Mijn vriendin kwam met het idee om te gaan draaien omdat ik daar altijd vrolijk van word. 'Desnoods doe je het op facebook' zei ze erbij." Die eerste keer had Jan al 50 kijkers.



"En die aantallen bleven maar stijgen, tot zelfs een live-uitzending waarbij 2500 mensen meekeken." De gedachte daaraan maakt Jan emotioneel. "Dat doet echt wat met me. Ik sta hier niet te faken. Alles wat ik doe, komt recht uit het hart."