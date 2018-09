Vrijwilligersverhalen gebundeld in boek 'Goed Volk': 'Ik ben echt geen held'

BREDA - Vrijwilligers; je hebt ze hard nodig en kunt als stichting eigenlijk niet zonder. Met liefde staan ze belangeloos voor andere mensen klaar. Maar dat elke organisatie er altijd voldoende heeft, is natuurlijk geen zekerheidje. Anita van der Helm is initiatiefnemer van het boek 'Goed Volk', om de verhalen van vrijwilligers te vertellen, en ze in het zonnetje te zetten.

Het boek gaat over mensen die zich inzetten voor de gemeenschap. "Het zijn Bredase helden, gewone mensen zonder kouwe drukte of opschepperij", zegt Anita van der Helm. "Dit boek gaat over mensen die al tientallen jaren vele uren per week besteden aan het helpen van andere mensen. Die vrijwilligers krijgen te maken met allerlei problemen op hun pad: tegenslagen en tegenstanders, maar daar groeien mensen van en dat levert mooie verhalen op die we in dit boek hebben gebundeld." Van der Helm wilde graag inspirerende verhalen opschrijven.

Een van die verhalen is die van Adrienne Verboom. Zij werkt al 43 jaar als vrijwilliger bij KWF Kankerbestrijding. "Ik weet eigenlijk niet waarom ik in het boek beland ben. Mijn vader werd gevraagd om te collecteren, al járen geleden, maar die had geen tijd omdat hij moest werken. Toen heeft hij mij naar voren geschoven. Er gaat heel veel tijd in zitten, je kunt het vergelijken met een normale, betaalde baan. Gek genoeg krijg je nooit een 'dank je wel'. Maar dat hoeft eigenlijk ook niet. Ondanks mijn grote mond sta ik toch het liefst op de achtergrond. Ik hoop dat door dit boek mensen geïnspireerd raken om ook vrijwilligerswerk te gaan doen."

'Problemen verbinden'

"Heldendaden in Breda. In eerste instantie voelde ik er niet veel voor om mee te werken aan dit boek, want ik ben eigenlijk helemaal geen held", zegt vrijwilliger Philip Oransaye. "Maar blijkbaar is mijn aanwezigheid en bijdrage heel waardevol voor anderen. Ik kom uit Nigeria, en heb natuurlijk de nodige bagage meegenomen. Maar juist door die bagage met ervaringen ben ik in staat om contact te leggen met anderen en ze te helpen om hun leven anders en beter in te richten. Ik help niet alleen mensen met een migrantenachtergrond. Op het moment dat je in moeilijkheden zit, verbindt dat en maakt het ineens niet meer uit waar je vandaan komt."

Uit meer dan honderd aanmeldingen werden uiteindelijk deze vijftien verhalen geselecteerd. Ze zijn geschreven door Dorien Bastiaans, Robert Daniels, Anita van der Helm, Carl Mureau, Didie Schackman en Joyce van Zijl-Lak. Klaas Dijkhoff krijgt zaterdag 22 september het eerste exemplaar uitgereikt. Vanaf dan is het boek verkrijgbaar.