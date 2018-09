Turkse gemeenschap doet van alles om buurtbewoners voor plannen moskee te winnen

BREDA - De plannen en vergunningen voor een moskee in een voormalig politiebureau aan de Vlaanderenstraat in de Bredase wijk De Wisselaar zijn zo goed als rond. Omdat de reacties in de buurt nogal verdeeld zijn, heeft de Turkse gemeenschap donderdagavond een inloopavond voor bewoners georganiseerd.

De avond werd met pakweg 30 tot 40 bewoners redelijk druk bezocht. Of het heeft geholpen om de iedereen enthousiast te maken voor de bouw van de moskee is de vraag. Zoveel mensen, zoveel meningen. De een vindt het allemaal prima, de ander heeft bezwaar. Een aantal van de genoemde bezwaren: de omvang van het gebouw, de verwachte parkeerdrukte en parkeerproblemen, slechte communicatie..

Goede verstandhouding staat voorop

Er is de leden van de Turkse stichting veel aan gelegen dat in de buurt draagvlak is voor de bouwplannen. Ze hebben de gemeente zelfs gevraagd de definitieve vergunning uit te stellen tot eind september. Zodat mensen eventueel nog bezwaar kunnen maken. Hasan Barut van de bouwcommissie bevestigt dat een goede verstandhouding met de buurt voorop staat en dat de deur van het multi cultuureel centrum altijd voor iedereen openstaat.

Er was al een Turks cultureel centrum gevestigd in het vroegere politiebureau. De plannen om daar een moskee aan te bouwen dateren al van een aantal jaren geleden.