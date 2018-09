'Geen cowboytje zonder indianen', voor het eerst Duitse soldaten bij Operatie Market Garden in Son

In alle vroegte ontwaken de militairen op het geallieerde kamp in Son. (Foto: Jan Peels)

SON - De rollen prikkeldraad zijn uitgerold, de tenten opgebouwd en een rood-wit gestreepte slagboom geeft de ingang aan van het militaire kampement dat is opgebouwd in de Oranjestraat in Son. Het gaat niet om echte soldaten maar om zo’n honderddertig acteurs die dit weekend Operatie Market Garden naspelen. Dat doen ze ieder jaar maar dit jaar zijn er voor het eerst ook acteurs bij die in Duitse uniformen lopen.

Het is 74 jaar geleden dat Brabant werd bevrijd van de Duitsers door de geallieerde troepen. Dat Son daar een grote rol in speelde blijft vaak onderbelicht. Daar landde namelijk een groot aantal parachutisten, de 101st Airborne Division.



Hoewel de acteurs met groot historisch besef de gebeurtenissen van 1944 naspelen zag het militaire kamp er destijds heel anders uit. “De para’s konden niet met tenten uit het vliegtuig springen, die hadden alleen basic spullen bij. Wat er in hun rugzak paste”, weet organisator Michael Daniels.

'Beetje luxe militairen'

“Ze hadden allen basic spullen bij. Als ze sliepen deden ze dat in een gat in de grond of op het veld. We doen wat concessies voor ons eigen verblijf”, legt hij uit. “We zitten hier het hele weekend, we doen het wel allemaal in stijl maar we zijn wel een beetje luxe militairen geworden”, lacht hij.

Bijzonder aan het schouwspel is dat er dit jaar voor het eerst Duitse soldaten mee zullen doen. “Het gemeentebestuur was daar nogal huiverig voor, want het wekt toch bepaalde reacties op. Dat vinden mensen niet altijd prettig.”

'Ik voel me meer een bevrijder'

Ook niet alle acteurs staan te springen om in een Duits uniform te paraderen dit weekend. “Nee daar heb ik niks mee, ik herken het uniform maar wil er zo min mogelijk van weten. Ik voel me meer een bevrijder”, vertelt een man in een Amerikaans uniform.

Toch denkt de organisator dat het belangrijk is om ook de andere kant te laten zien. “Je kan geen cowboytje spelen zonder indianen. De geallieerden waren er om de Duitsers uit Nederland te krijgen.”



Ondergeschikte rol

Met de burgemeester heeft Daniels afgesproken dat de Duitsers een ondergeschikte rol hebben tijdens het evenement.“Ze zijn niet prominent aanwezig, ze gaan ook niet naar de dakgoot wijzen”, verwijst Daniels naar de Hitlergroet.

“De jongens gaan er ook heel verstandig mee om, ze weten heel goed welke rol ze hebben. Ze spelen krijgsgevangenen die na de vijandelijkheden ge- en misbruikt werden voor allerlei hand- en spandiensten.”