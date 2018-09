Protest tegen aanleg N629: 'De nut en noodzaak zijn niet aangetoond'

DONGEN - Gewapend met spandoeken en bijenkorven gaan ze naar het Provinciehuis in Den Bosch. Een groep actievoerders wil voorkomen dat de N629 aangelegd wordt. De N629 is een nieuwe weg tussen Dongen en Oosterhout. Maar dit gaat volgens de tegenstanders ten koste van een groot natuurgebied.

“Het beperkt de reistijd minimaal, maar het gaat wel ten koste van de natuur. Ook de nut en noodzaak zijn niet aangetoond blijkt uit een rapport van de TU/Delft”, vertelt René Roovers van de actiegroep in Wakker!. Ze gaan vrijdag met zeventig man naar de provincie om met verschillende partijen om de tafel te zitten. “We gaan uitleggen dat het verbeteren van de bestaande weg een veel betere optie.”





Er worden ook bijenkorven meegenomen naar het Provinciehuis. Dat wordt gedaan omdat de weg door het leefgebied van de bijen komt te liggen. Daar zijn ze imkers niet blij mee. “Het is funest voor de bijen. In Het Blik staan onze bijenstallen. Met de aanleg van de weg zullen deze verjaagd worden naar een ander natuurgebied”, vertelt Bert Brakkee, die imker is in het gebied.

“Wegen zijn natuurlijk altijd slecht voor insecten, maar ik vermoed dat er veel vrachtverkeer over de weg gaat rijden en daardoor zullen er veel bijen verongelukken. We leven in een tijd waarin 80 procent van onze insecten verdwenen zijn, terwijl ze zo belangrijk zijn voor ons. Dat willen we laten zien.”