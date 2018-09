Maaike en haar ex geven een echtscheidingsfeest: 'We gaan mooie herinneringen ophalen'

EINDHOVEN - Scheiden doet lijden. Het is een pijnlijk proces waarbij boosheid, verdriet en machteloosheid de revue passeren. Maar het kan ook anders. Maaike en haar man gaan na negen jaar getrouwd te zijn geweest uit elkaar en hoewel het allesbehalve een makkelijke beslissing was, zijn ze vastbesloten hun huwelijk op een positieve en respectvolle manier af te sluiten: met een echtscheidingsfeest.

Een feestje organiseren omdat de scheiding erdoor is. Het klinkt vrij ongeloofwaardig, want waarom zou je zoiets verdrietigs met een feest bezegelen?

Het idee kwam van haar toekomstige ex-man, vertelt de Eindhovense Maaike. "Hij stelde voor om een feestje te geven om onze vrienden en kennissen te laten weten dat we uit elkaar gaan. Ik was verrast, omdat hij eigenlijk helemaal geen feestvierder is maar juist iemand die van rust houdt. Maar hij vond het belangrijk om naar de kinderen een positief signaal af te geven. Dat er niet alleen reden is voor verdriet, maar dat het om een verandering gaat."

"Ik stond er meteen positief tegenover. Zo kunnen we iedereen in onze omgeving laten weten dat onze scheiding niet een kwestie is van boosheid, maar dat we een nieuwe weg inslaan, omdat we niet meer bij elkaar passen. En we willen er op een fatsoenlijk, volwassen manier mee omgaan."



'We hebben ervoor geknokt'

Het ging al een poos moeizaam tussen hen, vertelt Maaike. "Onze karakters verschillen, dat bracht veel spanning met zich mee. En dat had ook z'n weerslag op de opvoeding van onze drie kinderen. Natuurlijk besluit je niet zomaar om het bijltje erbij neer te gooien, we hebben ervoor geknokt en alles geprobeerd. Vorig jaar zijn we enkele maanden in relatietherapie gegaan, maar sommige dingen zijn gewoon heel moeilijk om te doorbreken of veranderen. Je vervalt allebei toch weer in oude gewoontes."

Veertig uitnodigingen

Enkele weken voor de zomervakantie besloten Maaike en haar man om definitief uit elkaar te gaan. En ja, dat voelde toch als falen, erkent Maaike. De scheidingsprocedure is inmiddels in gang gezet en Maaikes man heeft een eigen appartement gevonden. De veertig uitnodigingen voor het echtscheidingsfeestje zijn de deur uit. "Eigenlijk reageert iedereen positief", zegt Maaike. "Sommigen zijn een beetje verbaasd maar vinden het vooral goed dat we dit doen. 'Een nieuwe trend is geboren!', grappen ze." Eén persoon vond het wel lastig. "Maar dat begrijp ik wel. Zij is ook gescheiden en dat was een verdrietige situatie."



"We hebben de mensen uitgenodigd die destijds ook op ons bruiloftsfeest waren. We zijn met jullie begonnen en we willen het ook met jullie afsluiten, hebben we gezegd. Het wordt gewoon gezellig. Ik hoop dat we samen mooie herinneringen kunnen ophalen. En ja, waarschijnlijk hangen we zelfs slingers op!", aldus Maaike.

Stukje afscheid

Het bijzondere feest ziet ze ook als een stukje afscheid. "Misschien dat ik sommige vrienden van hem hierna niet meer zie, dat voelt natuurlijk dubbel. Maar ik hoop dat mensen kunnen zien dat we er als gezin onder andere omstandigheden toch iets moois van willen maken."