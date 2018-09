'Dit zijn criminele activiteiten', burgemeester wil schuur 'tijd sluiten' na illegaal pokertoernooi

NULAND - Burgemeester Jack Mikkers wil een schuur in Nuland sluiten nadat daar vorig weekend een illegaal pokertoernooi plaatsvond.

De politie besloot zondag naar de schuur te gaan na signalen dat daar illegale gokactiviteiten zouden plaatsvinden. Dit bleek het geval. Ook werd de drank- en horecawet overtreden. Daarop legden agenten het toernooi stil en werden de deelnemers weggestuurd.

'Dit pakken we aan'

De schuur werd al eerder gebruikt voor illegale gokactiviteiten. Burgemeester Jack Mikkers wil de schuur nu een tijd te sluiten. Dat is donderdag aan de eigenaar gemeld. “Illegale gokactiviteiten pakken we aan", legt Mikkers uit. "Het zijn criminele activiteiten die een gevaar vormen voor de openbare orde, de veiligheid en de gezondheid.”

Het aanbieden van kansspelen zonder vergunning is verboden in Nederland, omdat er dan geen zicht is op de geldstromen die hiermee gemoeid zijn. Ook kan niet gecontroleerd worden of het spel eerlijk verloopt.