Negen vluchtelingen opgepakt langs de weg bij Woensdrecht

WOENSDRECHT - Aan de Reimerswaalseweg in Woensdrecht zijn vrijdagochtend rond half tien negen vluchtelingen aangehouden.

Agenten kwamen in actie na een melding over een groep vluchtelingen die langs weg liep. Een politiehelikopter ondersteunde vanuit de lucht de zoektocht naar eventueel meer vluchtelingen.

Volgens een politiewoordvoerder zijn de mannen overgedragen aan de vreemdelingenpolitie om hun identiteit vast te stellen. Hun afkomst is nog niet bekend.









De laatste tijd heeft met name Moerdijk te maken met groepen Albanezen die in een vrachtwagen proberen te klimmen om op die manier naar Engeland proberen te komen. Dit jaar waren er al 200 meldingen van zogeheten 'inklimmers'.

LEES OOK: 'Situatie in Moerdijk dreigt uit de hand te lopen', SP en PvdA stellen Kamervragen

Dat inklimmen is strafbaar, maar hier 'zijn' is dat niet. Albanezen mogen met hun paspoort namelijk drie maanden als toerist in ons land blijven. Als ze niets strafbaars doen, maar gewoon hier rondlopen, kan de politie daar niets tegen doen.