Omstreden windmolenpark langs A16 weer stukje dichterbij, Provinciale Staten omarmt het plan

DEN BOSCH - Windmolens zorgen voor enthousiasme en verdriet. Alle inspanningen van provinciale bestuurders ten spijt is nog lang niet iedereen in West-Brabant het eens met de komst van een windmolenpark langs de A16. Vooral plaatsing van drie windmolens bij Galder bij Breda roept in de omgeving boosheid op. Omwonenden zullen zich daar tot de laatste snik tegen verzetten. Diverse inwoners uitten vanmorgen in het Provinciehuis hun zorgen. Provinciale Staten waren tevreden en lijken het plan te gaan omarmen.

Provinciale Staten nemen over twee weken een definitief besluit over het windmolenpark. Die molens komen verspreid over verschillende locaties langs de hele snelweg A16. Vrijdag konden de Statenleden voor het laatst vragen stellen aan Gedeputeerde Staten om hun definitieve oordeel te kunnen vormen.

Aanvankelijk waren er veel verschillende scenario’s. Vooral de gemeenten Drimmelen en Moerdijk zetten de hakken in het zand. Dankzij schuiven, passen en meten, kreeg de provincie uiteindelijk ook die twee grote tegenstanders achter zich.

Tevreden

De meeste politieke partijen lieten vrijdag blijken dat zij tevreden zijn over het uiteindelijke resultaat. Alleen de PVV is een verklaard tegenstander van windmolens. Een belangrijk punt voor de politici was dat alle omwonenden mee profiteren. Van de opbrengst van de windmolens vloeit 25 procent rechtstreeks in de portemonnee van alle omwonenden van die windmolens.



De windmolens bij Galder riepen vrijdag emoties op. In dat gebied, dicht bij de natuur is gepast en gemeten. Volgens de provincie valt de positie van de molens nu binnen alle regels, maar de inwoners denken daar anders over. Zij blijven op het standpunt staan dat de molens hun uitzicht bederven en een aanslag zijn op de natuur. Vrijdag lieten ze blijken dat ze zich er niet bij zullen neerleggen.

