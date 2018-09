'Brabant van Guus Meeuwis moet in de Lage Landen Lijst!' Stemadvies van commissaris Wim van de Donk

DEN BOSCH - "Stem allemaal voor de Lage Landen Lijst en Brabant van Guus Meeuwis mag niet ontbreken!" Die oproep doet Commissaris van de Koning Wim van de Donk bij Omroep Brabant op de radio. "Dat lied raakt ons allemaal, elke keer als we het samen zingen en zeker als Guus het zelf zingt."

De stembus voor de Lage Landen Lijst is nog maar een paar dagen open. Omroep Brabant is de afgelopen weken op zoek gegaan naar het mooiste liedje in de Nederlandse taal. Dat doen we samen met Omroep Zeeland, het Limburgse L1 en de Vlaamse VRT Radio 1. In de lijst draait het vooral om de schoonheid van de liedteksten. De definitieve top 100 is op zaterdag 22 september te horen tijdens een speciale uitzending op alle deelnemende radiostations.

Hier heur ik thuis

Van de Donk is naast het nummer van Guus ook erg gecharmeerd van 'Hier heur ik thuis' van Gerard van Maasakkers. "Ook dat is een lied dat de Brabanders raakt." Jouw eigen top 3 geef je door via de speciale site.

Liefhebbers van het Nederlandstalige lied moeten vrijdagnacht zeker luisteren naar 'Brabantse nachten zijn lang' op Omroep Brabant. Vanaf middernacht draait presentator Maarten Kortlever twee uur lang de mooiste liedjes. Op zaterdagmiddag vanaf twaalf uur is hij er weer met een uurtje Lage Landen Lijst. Daarin zit ook een interview met Guus Meeuwis en dan hoor je welk liedje Guus zelf graag geschreven zou willen hebben.