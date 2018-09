Boomkwekerij uit Beers levert nieuwe bomen voor herinneringsbos MH17

BEERS - Boomkwekerij Ebben uit Beers gaat nieuwe bomen leveren voor het MH17-bos in Vijfhuizen. Van de 298 bomen in het herinneringsbos, één voor elk slachtoffer van de vliegramp, zijn er tachtig al gestorven.

"We merkten dit voorjaar al dat toen de meeste bomen gingen uitlopen, er een gedeelte stopte", liet Sjaak de Ligt, coördinator van de Stichting Monument MH17, eerder weten "We hebben toen direct de nabestaanden van de betreffende bomen geïnformeerd dat er iets aan de hand was met de boomgroei." Volgens de coördinator waren dat moeilijke gesprekken: "Mensen vereenzelvigen zich met de boom."

Ruim vier jaar geleden stortte de Boeing 777 van Malaysia Airlines neer in Oost-Oekraïne, nadat het toestel was geraakt door een Buk-raket. Bij de vliegramp kwamen alle 298 inzittenden om, onder wie 50 Brabanders.



LEES OOK: 'Herdenkingsbos MH17 bijzonder voor familie De Roo: 'Eindelijk plekje om vader te herdenken'



De boomkwekerij uit Beers leverde eerder de bijna driehonderd bomen voor de nabestaanden, die in de vorm van een lint zijn geplant. Het is de bedoeling dat de nieuwe bomen in het bijzijn van de nabestaanden van de vliegtuigramp worden geplant.