Gaslucht in schoolgebouw Ossendrecht, leerlingen naar huis gestuurd

Dit is niet de gaskraan uit het verhaal. Waar de gaslucht vrijdag vandaan kwam, is niet bekend. (Foto: Pexels)

OSSENDRECHT - De leerlingen van het ZuidWestHoek College in Ossendrecht zijn naar huis gestuurd. In het schoolgebouw hing vrijdag een sterke gaslucht. Waar de geur vandaan komt, is nog niet precies bekend.

De brandweer en Enexis werden opgeroepen om te controleren waar de gaslucht in het ZuidWestHoek College vandaan komt. Netbeheerder Enexis heeft alle gasleidingen en installaties nagekeken en nergens een lek gevonden.

Er bestaat een kans dat de geur niet uit het gebouw maar uit de omgeving van de school kwam. Zo rond het middaguur werd het schoolgebouw weer vrijgegeven.

Leerlingen al naar huis

Maar de leerlingen van de middelbare school zaten toen al thuis. "Tja, achteraf denk je natuurlijk: 'Hadden we ze wel naar huis moet sturen?", laat een woordvoerder van de school weten.

"Maar goed, nu konden we controleren waar het gas vandaan kwam en maandag staan dan weer gewoon de lessen op het programma."