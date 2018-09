Politie en vakbonden bereiken cao-akkoord: stakingen komend weekend van de baan

DEN HAAG - Op de valreep is er een principeakkoord bereikt over de nieuwe politie-cao. De politievakbonden zijn er na maanden onderhandelen uit met het ministerie van Justitie en de korpschef.

De grote acties die voor dit weekend waren aangekondigd zijn opgeschort, meldt het actiecentrum van de bonden. Volgens een woordvoerder wordt het onderhandelingsresultaat de komende tijd voorgelegd aan de vakbondsleden in het land. Als zij instemmen met het resultaat, dan is er een nieuwe cao.

In het onderhandelingsresultaat staat onder andere dat de politie er de komende drie jaar ruim 8 procent salaris bij krijgt en daarnaast twee keer een uitkering van 400 euro in 2018 en 2019. Het akkoord is bereikt tussen de politiebonden, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de korpsleiding.

Ook wordt de werkdruk van agenten aangepakt door meer mensen aan te nemen en ze krijgen meer zeggenschap over hun rooster.





De politie had in het cao-conflict gedreigd met een grote actie tot en met zondag, waarbij alleen bij echte nood nog zou worden uitgerukt. Het ministerie vond deze actie 'onacceptabele risico's voor de openbare orde en veiligheid opleveren en probeerde het via de rechter te verbieden.

Lang traject

Het platleggen van de politieorganisatie was de ultieme stap in een lang traject naar een betere cao. De acties begonnen publieksvriendelijk - met het niet uitdelen van boetes - maar werden daarna hinderlijker. Zo was er onder meer geen politie bij Decibel Outdoor Festival.