'Ik maak je af!' Syriër die burgemeester Laarbeek bedreigde, krijgt 12 weken jeugddetentie

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag een 18-jarige Syriër uit Beek en Donk veroordeeld tot twaalf weken jeugddetentie, waarvan tien weken voorwaardelijk. Ook moet hij zich laten behandelen door een forensisch team voor zijn psychische problemen. De man bedreigde in december vorig jaar burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek met de dood.

De Syriër was boos omdat hij geen huis krijgt. Hij woonde destijds op straat. Tijdens een eerste afspraak in het gemeentehuis gooide hij uit woede een vaas kapot. Hij werd daarop uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester, een week later. Die wilde hem een locatieverbod geven voor het gemeentehuis. Daarop beet hij Van der Meijden toe: "Ik kom jou nog wel tegen. Ik maak je dood en ik maak je af."



Van der Meijden en zijn huis werden na de doodsbedreiging beveiligd. "Dit is uiteraard minder prettig als je dat beleeft", zei de burgemeester hierover eerder in een interview met Omroep Brabant.









De rechtbank weegt mee dat de bedreiging grote indruk heeft gemaakt op de burgemeester. Het heeft bij hem en de mensen om hem heen gevoelens van angst en onveiligheid opgeroepen. Ook ontstond onrust in de plaatselijke gemeenschap.



Meer bedreigingen

Er zouden op dit moment meerdere bedreigingen uit andere hoeken zijn die door politie en justitie worden onderzocht. Van der Meijden staat bekend om zijn doortastende optreden tegen de georganiseerde criminaliteit in zijn gemeente. Volgens de burgemeester had de bedreiging door de Syriër daar niet direct mee te maken.