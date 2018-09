Auto in vlammen op in Oss

Auto brandt volledig uit in woonwijk in Oss (Foto: Gabor Heeres)

OSS - In een woonwijk in Oss is een Renault Twingo volledig in vlammen opgegaan. De auto stond in de Thorbeckestraat.

De brand is waarschijnlijk ontstaan door een technisch mankement. Er is niemand gewond geraakt.

De put in

De brandstoftank viel door de brand onder de auto uit en scheurde. Hierdoor liep er brandstof uit, dat ook in de fik vloog en voor een deel via een put het riool in liep. Dit was echter niet genoeg vloeistof om het waterschap op de hoogte te stellen.

De brand trok veel bekijks door de grote rookontwikkeling. De Twingo uit 2013 brandde volledig uit.