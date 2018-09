Koning Willem-Alexander opent nieuwe gerechtsgebouw in Breda en onthult beeld Vrouwe Justitia

BREDA - Koning Willem-Alexander is vrijdagmiddag in Breda voor de opening van het nieuwe gerechtsgebouw. In het imposante gebouw met veel glas aan de Stationslaan is de rechtbank gevestigd samen met het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming.

Het thema van de officiële opening is ‘Opvoeding van de jeugd in de rechtsstaat en de rol van de instituties hierbij’. Willem-Alexander onthulde het beeld van Vrouwe Justitia. Het kunstwerk stamt uit 1889 en sierde ook in de twee voorgaande rechtbanken. Het beeld verhuisde telkens mee. Bij de opening in 1986 van de vorige rechtbank aan de Sluissingel in Breda onthulde de toenmalige koningin Beatrix het beeld.

De Koning woont een zitting bij die wordt nagespeeld door leerlingen uit de tweede klas van het Stedelijk Gymnasium uit Breda.

















De Koning wordt rondgeleid door het nieuwe gebouw en spreekt met gebruikers. Het publiek mag de aanwezigheid van de Koning buiten gadeslaan vanachter de dranghekken.

Zittingszalen

Het gerecht zat eerder in een gebouw aan de Sluissingel in Breda, maar dat werd te klein en voldeed niet meer aan de huidige eisen. Het nieuwe gerechtsgebouw wordt sinds juni gebruikt.

De rechtbank telt 27 zittingszalen, kantoren en publieksruimten. Er kunnen ook extra beveiligde zittingen worden gehouden, zodat de rechtbank voor gevoelige zaken tegen bijvoorbeeld motorclubs of topcriminelen niet meer hoeft uit te wijken naar Rotterdam, Schiphol of Amsterdam.

Op zaterdag 29 september kan iedereen een kijkje komen nemen in het gerechtsgebouw. Van 10:00 tot 16:00 uur staan de deuren van de begane grond, eerste en tweede verdieping open voor het publiek.