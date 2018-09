Volg hier live de verrichtingen van de Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie

EINDHOVEN - Vier van de zes Brabantse clubs zijn om 20.00 uur begonnen aan de vijfde speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. In dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van die duels.

Tussenstanden:

FC Volendam - TOP Oss 0-0

RKC Waalwijk - Roda JC Kerkrade 0-0

FC Eindhoven - MVV 0-0

De hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie is na 25 minuten dicht bij de 1-0: een afstandsschot van Elton Kabangu vliegt rakelings over het MVV-doel.

NEC - Jong PSV 1-0

Bart Ramselaar start in de basis bij Jong PSV. De Eindhovenaren gaan beroerd van start, geven veel ruimte weg en komen al na negen minuten op achterstand: Sven Braken opent de score namens NEC: 1-0. Het is zijn vierde goal in vijf wedstrijden.

Statistieken vooraf:

• FC Eindhoven gaat tegen MVV opnieuw proberen van de hatelijke nul af te komen. De ploeg van trainer David Nascimento verloor de eerste vier competitiewedstrijden van het seizoen.

• Indien FC Eindhoven ook van MVV verliest, dan zet de hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie een nieuw negatief clubrecord neer. De Blauw-WittenI verloren nog nooit hun eerste vijf wedstrijden vanaf de competitiestart.









• RKC Waalwijk staat in het betaalde voetbal voor de vijftigste keer tegenover Roda JC Kerkrade. Van de 49 eerdere officiële ontmoetingen wonnen de Waalwijkers er twintig, tegen tien gelijke spelen en negentien nederlagen.

• Het is voor de derde keer dat RKC en Roda JC elkaar treffen in de Eerste Divisie. In het seizoen 2014-15 verloor RKC in Kerkrade (3-2), maar boekte het op eigen veld een zege (3-0).

• FC Volendam is een ware Angstgegner voor TOP Oss. Beide ploegen stonden tot nu toe 37 keer tegenover elkaar en slechts vijf keer stapten de Ossenaren als winnaars van het veld (G8 V24).

• TOP Oss won in 2011 voor het laatst een uitduel met FC Volendam (1-2). Daarna volgende zes uitwedstrijden zonder succes, resulterend in twee gelijke spelen en vier nederlagen.









• Jong PSV gaat op jacht naar zijn eerste zege ooit op bezoek bij NEC. De onderlinge ontmoetingen in Nijmegen van het seizoen 2014-15 en 2017-18 eindigden voor de Eindhovenaren allebei in een nederlaag: 5-2 en 2-0.

• De enige zege van Jong PSV op NEC dateert van 26 augustus 2014, toen het in Eindhoven 1-0 werd (doelpunt Aleksandar Boljevic).