Wie is voor jou de Brabander van het Jaar? Onze Betty kiest voor Anita en vertelt waarom

SON - De Brabander van het Jaar is iemand die altijd voor anderen klaar staat. Die alles aan de kant zet om een ander te helpen of ingrijpt als iemand in nood is. Actrice en comédienne Christel de Laat uit Schijndel, ook wel bekend als Betty van den Oetelaar, kiest voor Anita.

Betty moest er wel even goed over nadenken. "Ik kan zoveel mensen bedenken die de titel Brabander van het Jaar echt verdienen. Mijn moeder, mijn broer en zus, mijn kinderen of vriendinnen."

Uiteindelijk besloot ze om maar gewoon bij de A te beginnen en kwam ze uit bij Anita. Bekijk hier waarom zij zo belangrijk is voor B

Wil jij ook iemand nomineren? Stuur dan een mail naar brabandervanhetjaar@omroepbrabant.nl. Vermeld daarin de naam en woonplaats van de kandidaat die je wilt voordragen en leg uit waarom hij of zij de titel 'Brabander van het Jaar 2018' verdient. Vergeet ook je eigen gegevens niet, want als de persoon die jij hebt aangemeld wordt uitgekozen dan nemen wij contact met je op.