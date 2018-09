Verkeersregelaar met bijtende vloeistof in ogen gespoten en bedreigd met mes in Eindhoven

EINDHOVEN - Een verkeersregelaar is vrijdagmiddag mishandeld en bedreigd met een mes toen hij aan het werk was op de kruising van de Michelangelolaan en de Veldmaarschalk Montgomerylaan. Een 28-jarige vrouw uit Eindhoven blokkeerde daar met haar auto het fietspad. Toen de man er wat van wilde zeggen, spoot de vrouw een bijtende vloeistof in zijn ogen en bedreigde hem met een mes.

De vrouw had in haar auto harde muziek aan staan. Daardoor dacht de verkeersregelaar in eerste instantie dat ze hem niet hoorde. "Toen hij haar nog een keer op de schouder tikte, stapte ze uit en spoot een soort peperspray in zijn ogen",  vertelt een collega die ter plaatse was. "Daarna dook ze weer terug in haar auto om een mes tevoorschijn te halen."

Oogletsel

De man heeft aangifte gedaan bij de politie van bedreiging en mishandeling en moest naar het Catharina Ziekenhuis, dat daar vlakbij ligt. "Hij heeft letsel aan zijn ogen en krijgt daar nu medicatie voor", zegt zijn collega.

De politie kwam kort na de aangifte de auto van de vrouw op het spoor. Inmiddels is de vrouw aangehouden.