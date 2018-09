Plonzen met je hond en 4 andere tips voor dit weekend!

SON - Van een plons nemen met je hond tot Brabants trots in een lange rij. Brabant bruist! Er is zoveel te doen, dus Omroep Brabant helpt je een handje. Deze vijf evenementen mag je niet missen.

Tip 1 Veerse Dag in Raamsdonksveer (vrijdag en zaterdag)

Het krioelt dit weekend weer van gezelligheid in Raamsdonksveer. Vrijdagavond zijn de eerste optredens en zaterdag barst de gezelligheid echt los. Het is dan de Veerse Dag en dat betekent een uitgebreide evenementenmarkt, straattheater en muziek. Er zijn dit weekend optredens van John de Bever, Maan en Stef Ekkel.

Toegang tot dit hele spektakel is gratis. De markt gaat zaterdag om 10.00 uur van start. Tot 17.00 uur kan je er langs de kraampjes struinen. Parkeren is wat lastig. Beter is om op de fiets te komen of de bus te nemen. Lijnen 123, 326 en 327 brengen je vanuit Breda naar het Heereplein in Raamsdonksveer.

Tip 2 Brabant Stoet in Bergen op Zoom (zondag)

Zondag staat er iets bijzonders te gebeuren in Bergen op Zoom. Dan is daar de Brabant Stoet. Het is de grootste optocht ooit in Brabant. Gildes, reuzen, carnavalswagens, een wagen uit de Brabantsedag, er trekt van alles voorbij. Meer dan 2500 mensen doen mee. Ze komen niet alleen uit ‘ons’ Brabant, er zijn ook deelnemers uit Belgisch Brabant.

De stoer vertrekt vanaf 14.00 uur en voert door de historische binnenstad van Bergen op Zoom. De Brabant Stoet zien, is gratis. In de buurt van de binnenstad zijn er meerdere parkeergarages, zoals Achter de Grote Markt en het Markiezenhof. Met het openbaar vervoer is de Brabant Stoet ook goed te bereiken. Vanaf het station ben je er binnen tien minuten lopen.

Wil je de Brabant Stoet nog eens rustig thuis bekijken, dat kan. De hoogtepunten zijn vanaf 17.46 uur bij Omroep Brabant te zien.

Tip 3 Hondenplons in Valkenswaard (zondag)

Het wordt zondag een waterballet in zwembad de Wedert in Valkenswaard. Het is de dag dat honden en hun baasjes lekker in het zwembad mogen poedelen. Een leuk uitje voor beestje én baasje want hoe vaak mag je nou met je hond in een echt zwembad plonzen?

Het zwembad zit aan de Pastoor Heerkensdreef 29 in Valkenswaard. Parkeren kan voor de deur. Je betaalt 3 euro entree. Vanaf 10.00 uur zijn er allerlei spelletjes in het water en ook op het droge is genoeg te doen.

Tip 4 Sterrenslag Zesgehuchten in Geldrop (vrijdag, zaterdag en zondag)

In Geldrop kan je dit weekend lekker in de weer met een groot zeskamp voor jong en oud. De jongeren zijn vooral zaterdag overdag bezig, de ouderen komen later in actie. Van een pubquiz, tot een modderbad tot zandkastelen bouwen, voor de Sterrenslag Zesgehuchten moet je van alle markten thuis zijn. Dit evenement is niet alleen leuk om aan mee te doen, als toeschouwer is het ook volop genieten.

Het is allemaal te doen aan de Beekweide in Geldrop. Het handigste is als je op de fiets komt. Naar de teams in actie kijken, is gratis.

Tip 5 Remember September in Best (zondag)

Museum Bevrijdende Vleugels staat ook dit jaar weer stil bij de start van Operatie Market Garden (17 september 1944)Oop het museumterrein aan de Sonseweg 39 in Best zijn allerlei activiteiten. Zo zijn er Battlefieldtours en is er een Static Show voor militaire voertuigen. Je kan ook meerijden met zo’n voertuig. Je gaat dan over een speciaal aangelegde baan bij het museum.

De dag begint om 10.00 uur. Parkeren kan in de buurt. Het is lastig om er met openbaar vervoer te komen. Een kaartje voor volwassenen kost 8 euro. Bestel je online dan krijg je een euro korting.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!