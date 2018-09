Erick Gutiérrez en Aziz Behich kunnen debuut maken bij PSV, Bart Ramselaar bij Jong PSV

EINDHOVEN - PSV-trainer Mark van Bommel kent in aanloop naar de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag weinig problemen. De hoofdtrainer kan komend weekend beschikken over de twee nieuwelingen Erick Gutiérrez en Aziz Behich. Een paar dagen later start de Champions League voor PSV met een uitwedstrijd tegen Barcelona.

Maar eerst dus ADO. Van Bommel geeft aan dat het vrij simpel is om zich op de wedstrijd van zaterdagavond te concentreren. "We zijn er al een tijd mee bezig dat we onverstoorbaar moeten zijn."

Debuut Guti

Bij PSV is iedereen fit teruggekeerd van de interlandperiode. De trainer van PSV bevestigde tijdens het perspraatje dat de twee nieuwelingen, Aziz Behich en Erick Gutiérrez meegetraind hebben en bij de wedstrijdselectie zitten. "Beide spelers zitten fysiek op een goed niveau en hebben bij hun vorige clubs al in de competitie gespeeld en zijn bij hun nationale ploeg actief geweest."

Bart Ramselaar is de opvallendste afwezige in de wedstrijdselectie. De 23-jarige middenvelder heeft weinig zicht op speeltijd bij de Eindhovense koploper en speelt vrijdagavond met Jong PSV tegen NEC. Van Bommel liet zich uit over de situatie van Ramselaar. "We hadden gehoopt dat Bart de afgelopen weken bij Jong Oranje twee wedstrijden zou spelen, maar dat is niet gebeurd. Daarom maakt hij nu minuten bij Jong PSV. Maar ik kan wel zeggen dat Bart gewoon meegaat naar ADO op zaterdag."

De trainer van PSV ging ook nog in op de vergelijking van het karakter van de Latino's en de Nederlandse spelers. "Je moet de Nederlandse spelers niet over een kam scheren, en de Latino's ook niet", zegt Van Bommel. "Ze moeten de speelwijze snappen en dat doen ze. Het is ook de kunst om ze in je elftal te laten functioneren.

In het seizoen 1990-1991 boekte ADO Den Haag, toen nog FC Den Haag, de laatste thuiszege op PSV. Het werd toen 3-0. Sinds die nederlaag speelde PSV nog vijftien wedstrijden in competitieverband in Den Haag, maar verliezen deed de Eindhovense club niet meer. De grootste overwinning die PSV behaalde in Den Haag was in het seizoen 2012-2013. Onder toenmalig trainer Dick Advocaat boekte PSV een zeer simpele 1-6 overwinning.

ADO Den Haag - PSV begint zaterdagavond om 18.30 uur.