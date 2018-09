Melody Sturm zit midden in orkaan Florence: 'Pas als het gevaarlijk wordt ga ik naar binnen'

WILMINGTON - Melody Sturm uit Den Bosch doet haar naam eer aan. Ze is meteoroloog geworden en als hobby zoekt ze orkanen op. Een echte 'stormchaser' dus. "Ik sta nu aan zee in het Amerikaanse Wilmington, waar net het oog van de orkaan voorbij is getrokken."

"Ik doe dit al jaren. Maar het kan nog steeds heel spannend zijn. Vooral het potentiële gevaar is eng: bomen kunnen omwaaien en door windstoten kun je zelf omvallen", vertelt Melody Sturm in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. "Maar ik doe het erom, dit is een van mijn grootste passies."

Melody kijkt al sinds ze klein was met grote bewondering naar stormen. Dat kwam door de film Twister die ze als kind zag. In de film zuigt een tornado een man uit zijn schuilkelder. Zijn dochter is vervolgens vastberaden om alles over de stormen te weten te komen en wordt een bekende stormchaser. "Gelukkig heb ik er ook mijn werk van kunnen maken!"

Thuis in Nederland is Melody meteoroloog en schrijft ze weerberichten voor MeteoGroup. "Als je in de storm staat, leer je er zoveel meer over. Wat het doet met de natuur, de omgeving en de mens. De natuurkundige kant begrijp je dan veel beter. Het is gewoon veel leuker dan het lezen van een boek en het maakt je ook een betere meteoroloog."

Melody zoekt het gevaar op, maar op een veilige manier. "Ik blijf zo lang mogelijk buiten om het echt mee te kunnen maken. Totdat het gevaarlijk wordt, dan ga ik naar binnen. Je ziet hier nu eigenlijk niemand op straat, behalve de stormchasers. En dat snap ik wel." Hoewel deze storm veel minder heftig is dan orkaan Irma van vorig jaar, maakt hij op de inwoners van North Carolina grote indruk. "