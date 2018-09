Steven Kruijswijk is weer in topvorm en klimt naar derde plaats in Vuelta

ANDORRA - Steven Kruijswijk is vrijdag met een derde plaats in de 19e etappe van de Vuelta geklommen naar de derde plaats in het algemeen klassement.

De wielrenner uit Nuenen kwam in Andorra als derde over de streep, op dertien seconden van de ritwinnaar Thibaut Pinot en negen tellen na rodetruidrager Simon Yates. De Brit van Mitchelton-Scott verstevigde daarmee zijn eerste plek in de Ronde van Spanje.

Twintig seconden achter Valverde

Kruijswijk kwam tijdens de bergetappe op dertien seconden van Pinot binnen en won iets meer dan een minuut op Alejandro Valverde. De Spanjaard van Movistar blijft nog net tweede in het algemeen klassement, met twintig seconden voorsprong op de kopman van LottoNL-Jumbo.

Kruijswijk begon als vijfde aan de etappe. Tijdens de rit van Lleida naar Andorra passeerde hij de Spanjaard Enric Mas en de Colombiaan Miguel Ángel Lopez. Beiden hadden hem na de zeventiende etappe ingehaald in het klassement.

Karretje aanhaken

"Vandaag ging het iets beter dan twee dagen geleden", zei Kruijwijk na afloop. "Mijn ploeggenoot George Bennett ging achter Nairo Quintana aan en ik zei dat hij door moest rijden. Het verraste me dat Yates er ineens aan kwam, maar hij kwam alleen en dat was gunstig."

Yates reed voor tijdwinst en Thibaut Pinot voor de overwinning. Dat pakte goed uit voor Kruijswijk. "Zo kon ik mooi mijn karretje aanhaken. Soms moet het ook een beetje meezitten."

Yates is de sterkste

De renner van LottoNL-Jumbo zag dat Yates van de klassementsrenners duidelijk de sterkste was. ,,Ik zei tegen hem dat ik niet harder kon. Als hij zo doorgaat, wint hij de Vuelta."

Zaterdag staat de laatste (loodzware) bergetappe op het menu in de Vuelta. Die brengt de renners in een rit over 97,3 kilometer van Escaldes-Engordany naar Collada de La Gallina in Andorra.