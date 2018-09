Jelle Klaasen simpel door naar volgende ronde Euro Tour 12: whitewash in eerste ronde

RIESA - Jelle Klaasen is er in geslaagd om de tweede ronde van de European Tour 12 in Duitsland te bereiken. De darter uit Alphen gaf de Spanjaard Jose Justicia geen schijn van kans en gaf zelfs geen leg weg: 6-0.

Klaasen wist zich op donderdag ook makkelijk te kwalificeren voor dit toernooi. Landgenoot Christian Kist moest er aan geloven: 6-2. Vrijdag deed Klaasen het dus nóg beter en zorgde er met een 'whitewash' voor dat Justicia naar huis kon.

Lastig

In de tweede ronde zal Klaasen het naar verwachting een stuk moeilijker gaan krijgen. 'The Cobra' neemt het dan op tegen Ian White. De Engelsman staat op de elfde plek in de Order of Merit en won afgelopen week de Dutch Darts Championship in Maastricht. Voor Klaasen was de Dutch Darts Championship snel voorbij. De nummer 172 van de wereld was in de eerste ronde met 6-3 te sterk voor Klaasen.

Michael van Gerwen komt dit weekend niet in actie. 'Mighty Mike' heeft afgezegd voor dit toernooi en focust zich op de Champions League of Darts, het toernooi dat later deze maand plaatsvindt. Eerder deze week werd er ook nog bekend dat Van Gerwen in Den Bosch gaat gooien tijdens het dartsgala. Een maand eerder, op zes december, speelt Van Gerwen tegen Phil 'The Power' Taylor. De dartslegende is sinds vorig jaar gestopt maar komt af en toe nog in actie.