Jeffrey Herlings is met nieuwe wereldtitel een van de tien beste motorcrossers aller tijden

EINDHOVEN - Jeffrey Herlings kan zondag in Assen voor de eerste keer in de MXGP en voor de vierde keer in zijn motorcrossloopbaan wereldkampioen worden. Als dat lukt, voegt hij zich bij de beste motorcrossers aller tijden.

In de historie van het motorcrossen waren er tot nu toe maar tien coureurs die vier wereldtitels of meer wonnen. Die lijst wordt aangevoerd door de Belg Stefan Everts, de voormalige mentor van Herlings. Hij veroverde tien wereldtitels, verdeeld over vier verschillende klassen.

Stapje dichter bij Cairoli

De Italiaan Antonio Cairoli, de grote concurrent van Herlings, bezet de tweede plaats met negen wereldtitels. Cairoli domineerde de MXGP (en zijn voorganger MX1) door tussen 2009 en 2017 zeven van de negen wereldkampioenschappen te winnen.

Herlings, die in 2012, 2013 en 2016 al de sterktste was in de klasse MX2, kan zich met de vierde wereldtitel in zijn carrière voegen bij de Belg Harry Everts, de Zweed Torsten Hallmann en de Fin Heikki Mikkola.

Beste Nederlander

Herlings mag zich al geruime tijd de succesvolste motorcrosser van Nederland noemen. De rijder uit Oploo is de enige met minimaal drie wereldtitels achter zijn naam. John van den Berk is de enige andere Nederlandse meervoudig wereldkampioen. Dave Strijbos en Pedro Tragter wonnen het WK elk één keer.

