Alcoholtest op school: van 'keigoede actie' tot 'mijn dochter moet weigeren om te blazen'

ASTEN - Het Varendonck College vermoedt dat er steeds vaker leerlingen dronken in de klas zitten. De school heeft daarom zelf een alcoholtest-set in huis gehaald. In Asten zijn de meningen verdeeld over het initiatief.

Dronken in de schoolbanken zitten is voor niemand acceptabel. Daar is iedereen het mee eens. Maar in hoeverre de school zich met dit soort zaken mag bemoeien is wel een belangrijke vraag voor een aantal inwoners van Asten.

Onzin

Opvallend is dat iedereen een mening heeft, maar dat geen enkele ouder met naam wil reageren. Ze zijn bang dat hun zoon of dochter de dupe zal worden. Eén man, vader van een leerling op het college, twijfelt of de school überhaupt blaastesten mág afnemen. Hij vindt het hele initiatief onzin. "Soms kwam ik vrijdag op school na een nacht stappen en had ik ook niet geslapen. Ik geef dus geen toestemming. Ik heb zelfs gezegd tegen mijn dochter dat ze zo'n blaastest mag weigeren."

Ook zijn oudste dochter ging naar het Varendonck College. "Ik heb nooit geluiden gehoord dat er leerlingen dronken in de klas zaten. Van mijn beide dochters niet." Een andere man vult aan dat hij zelf ook vijftien is geweest. "Een pilsje kan geen kwaad. Laveloos in de banken zitten is een ander verhaal." Zijn veertienjarige dochter heeft ook nooit iets gemerkt van dronken medeleerlingen.





Voorstanders initiatief

Maar er zijn ook mensen die het afnemen van blaastesten onder de leerlingen toejuichen. "Keigoede actie", zegt een mevrouw die liever ook niet met haar wordt vermeld. "Ik heb geen kinderen op de school, maar ik vind het een goed idee." Ze vindt het belachelijk dat er kinderen zijn die zo jong alcohol drinken.

Een andere vrouw heeft er ook over gehoord. "Ik heb daar een dochter in de tweede klas zitten. Wij hebben dus geen brief ontvangen want het geldt pas vanaf de derde klas." Ze vindt het zeker een goede actie. "Alcohol is niet goed voor kinderen op die leeftijd."

Iemand anders vult aan dat ze het schandalig vindt dat er blijkbaar gecontroleerd moet worden. "Ik heb geen kind op deze school, maar wat een superactie. Ze moeten het in de ban doen, alcohol."





Goed burgerschap

De Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, OMO, geeft aan niet bekend te zijn met alcoholproblemen op scholen. Volgens voorzitter Eugène Bernard zijn er, naast het Varendonck College, geen meldingen binnengekomen. De organisatie wist niks af van het initiatief. "Wel is het fijner dat de school actie onderneemt, dan dat zij niks zouden doen. Dat is een onderdeel van goed burgerschap."