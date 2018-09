Wint Jimi The Voice Senior? 'Ik ben zenuwachtig, maar niet hysterisch'

VUGHT - Wint Jimi Bellmartin de finale van The Voice Senior? Vanavond wordt de winnaar gekozen en de 69-jarige zanger uit Vught is bloednerveus. “Potverdorie, ik ben zenuwachtig. Eerst was ik dat niet, maar nu de finale nadert ervaar ik gezonde spanning. Maar ik ben niet hysterisch hoor,” vertelt hij aan Omroep Brabant.

Er zijn nog acht deelnemers in de race voor de eindzege. Tijdens de talentenjacht vallen vanavond vier kandidaten af. De resterende vier schuiven aan bij RTL Late Night. Tijdens de talkshow kan door de tv-kijkers gestemd worden, aan het einde wordt de winnaar bekend.

“Het zou geweldig zijn als ik win. Ik wil de komende jaren echt gaan knallen met mijn muziek. The Voice opent deuren. Ik heb al twee aanbiedingen van platenmaatschappijen gehad. Even kijken wat de beste deal is. Ook heeft een goed doel me benaderd of ik hun ambassadeur wil worden.”

Bij de Knockouts bracht Jimmi vervolgens een ode aan The Blues Brothers met het nummer Soul Man. Ook toen was de jury lovend.

