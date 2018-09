Slachtoffers chroom-6 eisen hogere schadevergoeding van NedTrain en gemeente Tilburg

De slachtoffers kwamen via treinen in contact met chroom-6. (Foto: archief)

TILBURG - Advocatenkantoor Bedaux sleept de gemeente Tilburg en NedTrain voor de rechter. De advocaat doet dat namens 28 slachtoffers van chroom-6, blijkt uit de dagvaarding. Zij kwamen met de giftige stof in aanraking bij hun werk op de werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen in Tilburg.

Per gedupeerde eist de advocaat een schadevergoeding van ruim 6000 euro, plus rente. De NS en haar dochter NedTrain zouden al in 1979 geweten hebben dat er chroom-6 in de oude verflaag van de treinen zat. Toch heeft NedTrain de medewerkers die de verf afschuurden geen beschermingsmiddelen zoals een masker gegeven en ook geen goede afzuiging geregeld, staat in de dagvaarding.

Ook de gemeente Tilburg is gedaagd. Die verplichtte bijstandsgerechtigden om bij NedTrain verschillende treinen op te knappen.

Wat is chroom-6?

Verf met chroom-6 beschermt metaal tegen roest. In februari werd bekend dat de gemeente Tilburg eenmalig 500 euro ging uitkeren aan slachtoffers die mogelijk in contact zijn geweest met het chroom-6. Het is een tegemoetkoming, omdat het onderzoek naar de oorzaak van de gezondheidsklachten nog loopt.

Volgens Selime Yoruk staat deze rechtszaak los van dat onderzoek en die vergoeding. Ze is een van de Tilburgse slachtoffers die ziek is geworden. "Het gaat slecht met me. Ik loop al twaalf jaar bij de sociale dienst, omdat ik niet meer kan werken. Als ik al inspanningen wil leveren, bijvoorbeeld bij het sporten, dan moet ik Ventolin gebruiken. Dan worden mijn luchtwegen verwijd. Maar het is slechts een tijdelijke oplossing. Bij mij is blootstellingsastma vastgesteld wat ik heb opgelopen door het inademen van chroom-6."

"De schadevergoeding die we eisen staat los van de vergoeding die we al van de gemeente Tilburg hebben gekregen. We willen compensatie voor ons leed." De gemeente Tilburg voert al een onderzoek naar de gevolgen van chroom-6 uit. Die resultaten zouden in september worden verwacht. "Ik heb gehoord dat dit maanden vertraagd is. We wachten daar niet op."

Zowel het advocatenkantoor als de gemeente waren niet bereikbaar.