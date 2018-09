Massale steun voor Oranjeleeuwinnen: kaartjes voor wedstrijd tegen Denemarken razendsnel uitverkocht

BREDA - De Oranjeleeuwinnen krijgen op vrijdag 5 oktober in de playoffwedstrijd tegen Denemarken voor het WK 2019 alle steun die ze kunnen gebruiken. Het duel in het Rat Verlegh Stadion in Breda is helemaal uitverkocht.

De kaartjes voor de eerste van twee wedstrijden tegen de Deense vrouwen vlogen vrijdag in rap tempo over de digitale toonbank. In een uur tijd was er geen ticket meer verkrijgbaar. Dat betekent dat er liefst 19.000 mensen de Europees kampioen zullen aanmoedigen.

Nog één WK-ticket

De Oranjevrouwen moeten zich via Denemarken plaatsen voor de finale van de play-offs, waarin België of Zwitserland de tegenstander is. De winnaar van dat tweeluik plaatst zich als laatste land voor het WK.