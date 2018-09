Corrie en Wilma hebben het 'lekker druk' met blije supporters aan de kassa van RKC Waalwijk

WAALWIJK - "Heeft u een Clubkaart bij?" Het is vrijdagavond een veel gestelde vraag bij de kassa van RKC Waalwijk. De kaart is nodig om een los kaartje voor de wedstrijd te mogen kopen. En die verkoop loopt voor de wedstrijd tussen de Waalwijkers en Roda JC lekker. Dat is niet iets eenmaligs. Want het gaat goed met RKC dit seizoen. Al blijven ze in het Mademakers Stadion realistisch. "We moeten nu niet een paar wedstrijd slecht gaan spelen want dan is het klaar."

RKC begon dit seizoen goed in de Keuken Kampioen Divisie met twee overwinningen. Dat zorgde voor blije supporters. “Onze supporters zeggen weer met trots dat ze voor RKC zijn”, vertelt commercieel directeur Willem van der Linden. “We hebben hier stappen gezet. Het stadion is verbouwd, we hebben een nieuwe trainer en we proberen een topsportklimaat te creëren. De supporters zien dat en zijn daardoor enthousiaster om te komen."







Meer kaartjes

Het enthousiasme bij de supporters zie je ook in de losse verkoop. Waar er vorige seizoen bij een gemiddelde wedstrijd 100 kaartjes aan de stadionkassa werden verkocht, ligt dat aantal nu tussen de vier- en vijfhonderd. En ook vrijdag tegen Roda JC gaat de verkoop lekker.

Wilma en Corrie zijn er maar druk mee bij de kassa. De dames doen dit werk al jaren. “Twee weken geleden tegen Sparta was het gekkenhuis”, aldus Wilma. “Maar dat vinden we juist leuk. Dan gaat alles zo vlug en vliegt het geld hier over de balie. Er moeten dan ook steeds kaartjes bij gedrukt worden. Die spanning, dat vinden we leuk.” Corrie: “Vanavond loopt het ook lekker hoor en we merken het ook aan de supporters hier aan de kassa. Ze zijn vriendelijker nu het goed gaat met de club.”







Wilma en Corrie hopen dan ook dat de twee verloren wedstrijden van de afgelopen weken eenmalig waren. Wilma: “Ze moeten nu wel goed blijven spelen anders is het zo gedaan met de goede zaken voor ons.”









'Meedoen in de top'

Sinds 1 januari van dit jaar is Willem van der Linden de commercieel directeur bij de Waalwijkse voetbalclub. Er is een driejarenplan opgesteld. Het doel? Meedraaien in de top van de Keuken Kampioen Divisie en misschien wel promoveren. “Maar dat is lastig met tegenstanders als Sparta, NEC of FC Twente.”

Maar die clubs brengen volgens Van der Linden ook wat moois mee naar de competitie. “Mensen komen voor dit soort tegenstanders naar het stadion. En die clubs nemen veel supporters mee dus dan zit het stadion voller. Daarnaast gaat het niveau in de competitie ook omhoog met zulke tegenstanders."

Aantrekkelijk voetbal spelen

Het seizoen is nog maar net begonnen. Als je Van der Linden vraagt wat hij hoopt voor deze seizoenshelft is hij duidelijk. “Dat we aantrekkelijk herkenbaar voetbal kunnen spelen en onze supporters mooie wedstrijden voorschotelen. De supporters moeten iedere wedstrijd zien dat we strijden voor de punten. Hopelijk verkopen we in de winterstop dan nog wat extra seizoenskaarten.”

En dat hopen de dames achter de kassa ook. “Als het goed gaat met de club is het hier lekker druk. Maar dat vinden we niet alleen voor onszelf leuk. Dat is ook leuk voor RKC.”